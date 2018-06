Alfonso Alonso se descarta para suceder a Rajoy al frente del PP «No voy a presentar mi candidatura», zanja el líder vasco, que evita posicionarse por ninguno de los otros nombres que salen en las quinielas KOLDO DOMÍNGUEZ Miércoles, 6 junio 2018, 13:33

Un nombre menos en las quinielas de nombres para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP. Alfonso Alonso se acaba de autodescartar en la carrera por liderar su partido y ha confirmado públicamente que no encabezará ninguna lista en el próximo congreso extraordinario que se celebrará en julio. «No voy a presentar mi candidatura», ha zanjado durante una rueda de prensa en Vitoria.

El presidente del PP vasco ha sido uno de los líderes regionales del partido que siempre ha sonado como uno de los posibles relevos de Rajoy. Bien considerado en Madrid tras su paso por la portavocía del grupo popular en el Congreso de los Diputados y por el Ministerio de Sanidad, el exalcalde de Vitoria formaba parte, junto a Alberto Núñez Feijóo, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Pastor, entre los favoritos para tomar el relevo de Rajoy.

Con su confirmación de hoy, Alonso se descabalga de esa carrera y centra ya sí todas las miradas en el presidente de la Xunta de Galicia, sobre el que hoy no ha querido posicionarse públicamente. «No valoro posibles candidaturas», se ha limitado a afirmar al ser preguntado sobre sus preferencias.

Sobre el proceso de renovación abierto en el PP tras la marcha de Rajoy, Alonso ha apuntado que su partido «saldrá reforzado» de un congreso que se presenta como una «oportunidad de futuro». «Vamos a demostrar a España que somos una fuerza que sabe comportarse con unidad y democracia», ha argumentado.

El presidente del PP vasco también ha tenido palabras para el PNV, con quien está «profundamente decepcionado». «Su palabra de vasco no ha durado ni una semana. Y ante el resto de España han dejado la impresión de que los vascos no sabemos cumplirla», ha confesado. A su entender, la decisión de los jeltzales de apoyar la moción de censura de Rajoy «no ha sido improvisado» y obedece al «miedo» que tiene a la convocatoria de unas elecciones generales y a que Bildu pudiera atacarle por sostener al ya expresidente. De hecho, Alonso ha denunciado el «giro hacia posiciones radicales», como ha demostrado con su presencia en los actos de Cambo y las posturas que defiende en la ponencia de Autogobierno. «Esa es su apuesta estratégica», ha advertido Alonso.

Los nacionalistas «han quebrado la confianza» del PP vasco y eso tendrá sus consecuencias a partir de ahora en sus relaciones en Euskadi. «Ejerceremos un papel de oposición para garantizar que esa radicalidad no se transforma en un proceso que divida a la sociedad vasca». No obstante, Alonso ha evitado en todo momento confirmar que su partido no vaya a volver a pactar por Presupuestos vascos con PNV y PSE. De hecho, Alonso se ha dirigido directamente al lehendakari Urkullu para pedirle que se «serene» y «tome en serio» al PP. «Han cometido un error, han faltado a su palabra y se han puesto las cosas cuesta arriba (...). Pero puede seguir contando con nosotros como alternativa (a Bildu) de moderación y estabilidad», ha aclarado.