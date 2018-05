El PNV no acudirá al Pacto Antiterrorista que convocará Rajoy Andoni Oruzar, a su llegada a Cambo. / EFE Recuerda que no ha participado nunca en un foro «que se ha visto superado por la realidad de los acontecimientos» DAVID GUADILLA Lunes, 7 mayo 2018, 21:31

El PNV no acudirá al Pacto Antiterrorista que convocará en los próximos días el presidente, Mariano Rajoy, para escenificar la unidad de los partidos democráticos contra ETA porque no ha participado nunca en él y porque, en su opinión, ese instrumento «ha sido superado por la realidad de los acontecimientos», según fuentes oficiales del Euzkadi buru batzar, reunido ayer en Sabin Etxea. El partido de Andoni Ortuzar, que aún no ha recibido una invitación de La Moncloa, entiende que el foro nació ya desde su preámbulo con un «durísimo e injustificado ataque» contra los jeltzales, a los que «se venían a equiparar» con la banda terrorista. «Más que un pacto contra ETA –añadieron las mismas fuentes– se concibió para estigmatizar y criminalizar la política del PNV».