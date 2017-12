Absuelto el histórico etarra Olarra Guridi del asesinato de un policía en 1992 Olarra Guridi, durante un juicio. / Efe El exjefe militar de ETA se enfrentaba a 42 años de prisión por los delitos de atentado con resultado de muerte y de tenencia ilícita de armas EFE Jueves, 14 diciembre 2017, 16:17

La Audiencia Nacional ha absuelto al histórico etarra Juan Antonio Olarra Guridi, alias 'Jon', del asesinato del policía nacional Juan Manuel Helices en Irún en 1992, al considerar que no ha quedado suficientemente probado que fuese él quien le disparó cuando integraba el comando Donosti.

El exjefe militar de ETA se enfrentaba a 42 años de prisión por los delitos de atentado con resultado de muerte y de tenencia ilícita de armas, de los que ha sido absuelto ahora por la sección segunda de lo Penal -compuesta por Julio de Diego, José Ricardo de Prada y Juan Pablo González-.

Aunque el tribunal considera que «se ha practicado prueba de cargo válida» durante el juicio, cree que no es «suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado», quien ya cumplió condena en Francia, donde fue detenido en 2002, por otros hechos. No cuestionan los jueces ni que Guridi integrase el comando Donosti ni las circunstancias en las que se produjo el atentado, sino que manifiesta que no se ha podido demostrar que fuese él quien disparase al policía.

Por tanto, la Sala considera probado que Guridi se encontraba el 22 de abril de 1992 con su compañero de comando José María Iguerategui Gillisagasti, fallecido en una explosión en Vitoria en 1994, en la avenida de Navarra de Irún, y que iban armados con una pistola FN-Browning y un subfusil imitación de la marca 'UZI', fabricado por ETA a partir de piezas originales.

Al levantar sospechas por su actitud, prosigue la sentencia, se aproximaron a ellos dos policías nacionales uniformados para que se identificaran, momento en el que le dispararon una sola vez con la pistola a la cabeza, huyendo a continuación.

«Contaba muchas historias»

Tampoco ha contribuido para condenar al exjefe de ETA la declaración como testigo del etarra arrepentido Luis Gorriti, que después de reconocer hace años ante la Policía que el propio Guridi le manifestó su autoría del atentado, en el juicio tan solo dijo que «era posible» pero que no le creyó porque el exdirigente etarra «contaba muchas historias».

Los jueces señalan que la declaración de Gorriti «carece de consistencia plena como prueba de cargo», en tanto que él también integraba el comando Donosti junto con Guridi, y no ha sido corroborada por otros hechos. «La Sala considera que ni de las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción de la causa, ni de los informes periciales incorporados a la misma, se desprende la existencia de algún dato objetivo que permita corroborar las declaraciones realizadas en sede policial y judicial por Luis Gorrite (...) y se evidencian por si solas insuficientes para formular un pronunciamiento de condena».

Otro de los etarras que declaró como testigo en el juicio fue el arrepentido Valentín Lasarte, a quien el fiscal le reprochó su falta de colaboración por la desmemoria que demostró en relación a los hechos, si bien la sentencia no le menciona.