La Zamakolada, un viaje en el tiempo a la rebelión de 1804 en Bilbao Los asistentes a la visita, frente al Consistorio bilbaíno. Una visita guiada gratuita que parte del Ayutamiento narra a los participantes la última de las Matxinadas, levantamientos populares contra las decisiones de representantes políticos y Monarquía IRATXE LÓPEZ Jueves, 14 septiembre 2017, 17:32

Fueron tiempos convulsos, claro que cuándo no lo son. Tiempos de revueltas populares prolongadas a lo largo de los siglos XVII y XVIII. El inicio del XIX no iría a la zaga en malestar. Solo unos años antes, en 1789, la Revolución Francesa ha descabezado a la Monarquía y el pueblo llano se hace consciente de la fuerza que adquieren voluntades sumadas. En el Señorío de Vizcaya los ánimos también andan crispados. Los alzamientos adoptan el nombre de Matxinadas y suelen responder a un motivo económico o militar. La gente está cansada, sale a la calle para gritar «¡Basta!».

El Ayuntamiento de Bilbao ofrece este mes de septiembre visitas guiadas gratuitas sobre la última de estas rebeliones, conocida como la Zamakolada, que tuvo al territorio en jaque durante el verano de 1804. Su nombre deriva de uno de sus protagonistas, el político Simón de Zamácola. Los primeros datos los comenta la guía frente a la iglesia de San Nicolás, punto de arranque de la cita y eje del episodio que daba sus primeros pasos en la por entonces anteiglesia de Abando, una extensa parcela repleta de campas, tierras y caseríos salpicados aquí y allá.

En esa zona, que poco tenía que ver con Bilbao salvo la cercanía, propuso Zamácola construir un nuevo puerto, idea que le valió el aplauso de todos los junteros, excepto de los bilbaínos, claro. La zona portuaria se asentaría, según los planos, en terrenos que ahora ocupan el Guggenheim y el Euskalduna. Una terrible competencia para la actual capital de provincia. La mesa de acuerdo cojea por una pata pero, vistas las ventajas económicas de las que podrán aprovecharse varios, en julio de 1804 anuncian la construcción de la novedosa estructura.

Zamácola sonríe, cuenta con el apoyo de la Corona, que ha dado su visto bueno a unos planos cuyo diseño impactará al visitante hoy en día por la modernidad de la propuesta. Zona urbanizada con grandes avenidas, calles espaciosas y plazas estratégicas. Puerto Príncipe de la Paz, ése debía ser el nombre de la plataforma en honor a Godoy, quien mandaba lo suficiente como para merecer ese tipo de halagos.

El problema del proyecto, como en todos los contratos, era la letra pequeña, una contrapartida que obligaría a los jóvenes y hombres del Señorío a servir militarmente a la Monarquía, situación no contemplada por los Fueros. La costumbre, y la ley, dictaban que cada anteiglesia dispusiera de un número de armas concreto para la defensa de sus convecinos. Por supuesto, el rey podía solicitar la leva de soldados pero esta petición debía ser aprobada en Juntas. El pueblo llano no estaba dispuesto a asumir el establecimiento de compañías fijas, tanto en tiempo de guerra como de paz, ni la celebración periódica de alardes. ¡Anzuelo lanzado, pez que no pica! Cuando la medida llega a oídos del vecindario los ánimos bullen. Hombres y mujeres salen a la calle negándose a que la sección masculina pueda ser llamada a filas, dejando empantanados campos y otras labores que dan de comer a cada familia.

Las protestas comienzan en Begoña donde, el 16 de agosto, los habitantes piden a su apoderado en Juntas, José Nicolás de Bátiz, una reunión que en principio se niega a convocar. Favorable a Zamácola, dice no también a la copia del acuerdo que estos vecinos solicitan. Sus negativas lo llevan directo al cepo. Es momento de marchar hacia Bilbao, de pedir el documento al Corregidor, quien accede a entregarlo. Tras la lectura, el compromiso se considera inaceptable y el pueblo marcha camino de Abando al grito de «¡Muera Don Simón de Zamácola! ¡Muera el Corregidor! ¡Muera el Consultor! ¡Mueran los diputados generales! ¡Y mueran todos los zamacolistas!». Airados exigen sus armas, guardadas en un almacén de la anteiglesia, y apresan en Bilbao a cinco hombres importantes a los que obligan a escuchar la demanda del pueblo.

El siguiente inciso, remarcado por la guía, resulta importante pues en ocasiones la Historia silencia a algunas de sus protagonistas. Declararán los afines a Zamacola que muchas mujeres animaron a los hombres armados a la acción. Ellas lo tienen claro, no permitirán que les roben a sus hijos y maridos. Que los cedan quienes han dado el visto bueno al papel, aúllan. No se ocultarán en casa. Las agresiones verbales, los gritos de muerte, aumentan hasta que el Almirante Mazarredo acude a liberar a los presos acompañado de otros principales. Da su palabra de vigilarlos pero es otra promesa la que calma los ánimos: repasar en Juntas del 22 de agosto el escrito. Imposible obviar los alzamientos que han estallado en muchos rincones: Deusto, Erandio, Loiu, Barakaldo, Sondika, Galdakao... Los representantes han de escuchar al pueblo y tomar la decisión adecuada.

A todo esto, Zamacola y muchos de sus seguidores han huido; también reclaman sus armas. El conflicto late peligrosamente. El grupo que asiste a la visita no escapa pero se mueve hasta la plaza Pío Baroja, parte por entonces de una isla artificial, Uribitarte, donde continúa la historia que en estas líneas damos por concluida. ¿Y eso por qué?, se preguntará el lector que haya llegado hasta este punto. Porque, como en todo buen relato, el desenlace debe sorprender al público y el punto final ha de dibujarlo la cicerone 'in situ'.

¿Qué pasará entonces con el plan? ¿Y con el nuevo puerto? ¿Cómo se tomará el asunto la Corona? ¿Vence la voluntad popular? Adelantamos que el episodio acaba con un millón de reales donados a alguien, cifra extraordinaria para la época. Distintas dimisiones. La aparición en escena de un juez comisionado y 4.000 soldados. Cinco millones y medio de reales abonados de golpe por el presupuesto municipal bilbaíno, cuando la cifra anual del mismo era solo de 250.000. Multas de cárcel, destierro y otras penas para 300 hombres y 17 mujeres. Y tres años con el ejército instalado en las calles, vigilando que la semilla francesa no hiciera brotar un huerto de rebeldías en tierras vascas.