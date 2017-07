Asturias: Viaje a las entrañas de la tierra Visita al Pozo de Sotón, ataviados con los trajes mineros, cascos y botas. El Principado ofrece la posibilidad de conocer las legendarias explotaciones de carbón en instructivas visitas guiadas ISABEL LÓPEZ Viernes, 7 julio 2017, 16:53

Todos hemos pensado alguna vez cómo será trabajar en una mina de carbón. Descender centenares de metros bajo tierra, manejarse en la oscuridad sólo con la luz de la lámpara colocada en la frente y picar una veta, siempre con el temor a un desprendimiento o a un escape de grisú, se antoja peligroso, duro, hasta opresivo. Así ha sido durante décadas. Y se puede comprobar en Asturias recorriendo las instalaciones mineras abiertas a visitantes, alguna de las cuales permite descender a 560 metros de profundidad. Puro turismo de aventura accesible a casi todos los públicos dada la variedad de la oferta.

MINEROS POR UN DÍA. ASTURIAS Museo de la Minería y la Industria. Dónde San Vicente, El Entrego. Cuándo Julio y agosto, martes a domingo, de 10 a 20 horas. Tarifas Adulto 7 €, niños 4,5 €. Teléfono 985663133 Web www.mumi.es Pozó zotón Dónde Sotón, San Martín del Rey Aurelio. Cuándo Sólo cierra los domingos. Tarifas Visita a las instalaciones exteriores Gratuita, martes 9.30 y 11.30. Visita al pozo (de 8.15 a 14.15 horas) 48 €. Con reserva previa. Información y reservas 630119642 (atención de 8 a 14 horas). Web www.visitapozosoton.es Ecomuseo minero Valle de Sañudo Dónde El Cadaviu, Langreo Cuándo Temporada alta (22 de junio a 10 de septiembre), todos los días de 10.30 a 20,30 horas. Tarifas 10 €, niños (de 4 a 11 años) 4 €. Teléfono 984082215 Web www.ecomuseominero.es Museo de la Mina de Arnao. Dónde Calle La Mina, 7, Arnao. Cuándo Verano (1 de junio a 30 de septiembre) de martes a domingo de 10 a 20 horas. Tarifas Adulto 4,50 €, Niño (de 4 a 14 años) 2,50 €. Visita al pueblo obrero 3€ Teléfono 985507799 Web www.museominadearnao.es

El Valle del Nalón, en el centro de Asturias, alberga buena parte de esos recursos. El Museo de la Minería y de la Industria, conocido como Mumi, se abrió en 1994. No se trata de una antigua mina sino de la recreación a escala de unas galerías que muestran con detalle milimétrico los aspectos más significativos de la extracción del carbón. Ubicado en la localidad de El Entrego, se asienta sobre la escombrera del pozo San Vicente, a orillas del río que bautiza el valle. El visitante baja a las galerías en un ascensor hidráulico que simula una jaula que desciende casi 600 metros, acompañados por un guía que va explicando cómo los mineros iban primero abriendo las galerías y apuntalándolas antes de arrancar el carbón de las vetas.

Una mina abierta

Una hora se prolonga la visita, que transcurre entre las vías por las que circulaban las vagonetas que transportaban el mineral extraído, los materiales necesarios para el trabajo y también a los mineros porque en Asturias las galerías se extienden bajo tierra decenas de kilómetros. Adultos y niños pueden cubrir sin problemas el recorrido.

A tan sólo tres kilómetros del Mumi está el Pozo Sotón, cuyo interior Hunosa abrió al público en junio de 2015, seis meses después de que dejara de extraerse carbón, convirtiéndose en la primera mina en activo de España que permite visitantes. A diferencia de lo sucedido con otras explotaciones de carbón, la mina de Sotón no cerró, sigue abierta para tareas de mantenimiento y permite la entrada de 30 personas de lunes a viernes y de 15 los sábados.

Aquí, las exigencias para el público son mayores debido a las condiciones del recorrido, por lo que no se permite el acceso a menores de 16 años ni a personas con dificultades de movilidad, marcapasos o problemas cardiacos. Quien no quiera o no pueda bajar a la mina siempre puede realizar una visita guiada y gratuita por las amplias instalaciones exteriores del pozo, declarado Bien de Interés Cultural.

Museo de la Minería y la industria.

Conocer las entrañas de Sotón requiere reserva previa. La experiencia comienza temprano, a las 8.15 horas y termina seis horas después, por lo que los visitantes recibirán agua y tentempiés. Deberán ataviarse con las botas, el mono reglamentario, colocarse el casco con la linterna en la frente y el autorrescatador, una especie de fiambrera con un filtro que permitía a los mineros respirar de forma autónoma durante unos 20 minutos cuando se producía un escape de grisú o faltaba oxígeno.

Tras una charla de seguridad, recorrerán primero el exterior del pozo para bajar luego en la jaula, a una velocidad cuatro veces mayor que la de los ascensores convencionales, hasta la octava galería. Después descenderán a la novena, y de esta a la décima, a 560 metros de profundidad. Las características de la mina exigen en ocasiones agacharse para poder pasar por túneles de poca altura o sortear las mampostas que refuerzan la galería pero, salvo las limitaciones señaladas, el pozo puede ser visitado sin problemas aunque los guías todavía recuerdan a un jugador de baloncesto que, por su envergadura, no pudo acceder a todos los puntos del itinerario.

Mina submarina

En las profundidades de Sotón, que comunica bajo tierra las localidades de Sotrondio y El Entrego, un minero reconvertido en guía explicará la historia del carbón a quienes deseen vivir una experiencia única porque se encaramarán por chimeneas y rampas –que permiten subir o bajar las galerías–, conocerán la labor de los barreneros y hasta podrán, con un martillo, picar y extraer algo de carbón.

A seis kilómetros de Sotón y cinco del Mumi, también en plena cuenca hullera, abrió sus puertas en junio de 2013 el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, en Langreo, que permite a los visitantes subirse a un tren minero y atravesar dos kilómetros entre arboledas, ríos y restos de escombreras recuperadas por la vegetación.

Las posibilidades de visitar pozos hulleros se completa en Asturias con la mina de Arnao, próxima a Avilés, cerrada en 1915 y cuyas galerías revestidas de ladrillo le confieren un aspecto único, casi de catacumbas. Hay visita guiada al pueblo obrero por tres euros... El que fuera el pozo vertical más antiguo de la región y la única mina submarina de Europa es también Bien de Interés Cultural. Y es que la mina forma parte de la historia de Asturias, de su pasado, de su presente y, aunque amenazadas de cierre las explotaciones aún abiertas, de su futuro.

Castilletes y máquinas Aun cuando hoy los mineros asturianos no llegan a 2.500 (en 2016 la cifra era de 2.395), frente a los 20.000 de los años 60, la región no olvida que el carbón fue el motor de su desarrollo económico, industrial y social. Se ve en el paisaje de los valles del Caudal y del Nalón, la cuenca hullera central, salpicado de castilletes abandonados. Incluso para los reticentes a bajar a un pozo, la visita a los equipamientos mineros abiertos merece la pena. Los castilletes, el edificio de la casa de máquinas y oficina sindical del Pozo Sotón están declarados monumento, y el exterior del Ecomuseo de Sañudo es el mejor exponente de arquitectura puesta al servicio de la industria. Arnao permite conocer cómo era un poblado obrero del siglo XIX. Y en el Mumi hay dos plantas para mostrar las enfermerías mineras o las casas de aseo, junto a decenas de máquinas, todas en perfecto funcionamiento, que reflejan la revolución industrial desde el siglo XIX. Locomotoras, enormes bombas de desagüe y hasta un molino, que hace las delicias de los más pequeños ya que, de uno en uno, pueden ponerlo en marcha desde dentro, como si fuera la rueda de un hámster.