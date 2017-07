Cinco razones para ir a birrarte 2017 La primera edición de la feria cervecera del Santuario de Oro se celebra este sábado en Zuia SERGIO EGUÍA Jueves, 13 julio 2017, 15:00

Este sábado, 15 de julio, se celebra en las campas del santuario alavés de la Virgen de Oro, al sur del Gorbeia, la primera edición de Birrarte. Organizado por Atabaka Jatetxea y Otsoak Cervezas Artesanas, desde mediodía y hasta que cauiga el sol se podrá disfrutar de la cerveza artesana junto a las brasas de la parrilla que dará de comer a los asistentes. Aquí van cinco razones para no faltar a la primera edición de estanueva feria cervecera alavesa.

1

EL SANTUARIO DE ORO El lugar elegido es uno de los más bonitos de Álava. Las campas del Sasntuario de Oro, final habitual de etapa en la Vuelta al País Vasco, es un lugar en el que disfrutar de la natulareza, las vistas y el aire fresco.

2

LA CERVEZA. En los nueve grifos en rotación se va a servir mucho de lo mejor que se producen en España. La fiesta arranca a mediodía, como mandan los cánones de la Oktoberfest bávara. No se gritará el tradicional 'O 'zapft is!', pero si alguno se anima..... De entrada esto es lo que se podrán probar: Amber Ale (Boga Garagardoa); Kasper y Amuitz. (Bidassoa Basque Brewery); Dear Mary (Cervexa Faxilda); LLIPA. (La Quince); Apassionada (Edge Brewing); Hop Hash. (Espiga en colaboración con Dougall´s); Cowboys for Hops (Inpeccatum) y Vanila Black Velvet. (La Quince en colaboración con Guineu). «En la recámara habrá birras de Saltus, Zeta Beer y Mad Brewing....», adelanta Nikolas Laserna, uno de los organizadores.

3

LA PAELLA. No hay plato que entre mejor al aire libre. El arroz, gran aliado del cervecero industrial, es en esta ocasión un socio de los aficionados a la craftbeer. El truco es ponerlo en el plato y no en la bebida. Así que a la hora de comer se disfrutará de una pella popular. Para los que también piensen en merendar y cenar en las campas, habrá un puesto de bocadillos.

«En las capas de Oro contraremos con nueve grifos en los que irán rotando las cervezas según el consumo de los asistentes» Nikolas laserna | organizador

4

lA MÚSICA. Durante todo del dóía se contará con animación y actividades para los niños. La idea de los organizadores es que se pueda pasar un día en familia probando buenas cervezas. Además, a las 14 hay concierto de txalaparta y por la tarde, desde las 18, 'Sound Sistem' a cargo de Turning Point.

5

LOS AUTOBUSES. Desde Vitoria se puede subir y bajar de Zuia son necesidad de conducir. De todos modos, hay parking habilitado para los que só cojan el volante. Cuidado con la bebida, que esto es una fiesta, no un funeral. Los buses desde la capital alavesa salen junto a Marianistas (Madre Vedruna) a las 11,30 y a las 16. el regreso desde Oro es a las 16,30 y a las 23. Cuestan 10 euros e incluyen vaso para poder ser servido en la barra del Birrarte.