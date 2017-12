'Dino Rising': el futuro de las salas de escape Una vuelta de tuerca más proyecta el mundo de las 'escape-rooms' hacia nuevas dimensiones. Convierte tu mente en la de un investigador y disfruta de hora y media de delirio futurista desde el 22 de diciembre en Bilbao IRATXE LÓPEZ Jueves, 21 diciembre 2017, 19:35

Marte. En un futuro no muy lejano. El complejo futurista de 'Omega Corporation' ha detectado una anomalía dentro del Sector 08. Solicita ayuda. El sistema falla. Necesita incorporar personal de investigación para recomponerlo. Los Escuadrones Azul y Rojo acuden a la llamada pero encuentran algo muy distinto a lo previsto. Su misión: evitar que el peligro salga.

Hoy 22 de diciembre es un gran día para los fans de las salas de escape. La legión de seguidores de estos cuartos donde uno se ofrece voluntario para que le encierren lleva meses esperando inaugurar el nuevo juego proyectado por 'Mad Mansion' en la capital vizcaína. Su nombre: 'Dino Rising'. El reto: dar un paso de tiranosaurio hacia una experiencia sorprendente que deja algo acomplejadas al resto de 'escape-rooms', entretenidas a pesar de todo.

Datos prácticos de Dino Rissing Participantes: 2-4 personas. Tiempo: 90 minutos. Precio: 95 euros grupo. Dirección: Huertas de la Villa 16, Bilbao.

Aunque quien firma estas líneas ha tenido la suerte de disfrutar la cita antes de su apertura, éste es uno de esos reportajes en los que más que contar lo vivido hay que dar pistas a la intuición para no estropear sorpresas. Fiel a esa idea desvelaremos solo que el juego tensiona músculos y mente desde el primer segundo. Resulta más cooperativo que los anteriores. La ambientación sumerge por completo en la historia. Puedes 'infectarte', 'morir' y lo seguro es que corres un rato. El tiempo se vuelve líquido, desvanecido del minutero. La inmersión es tan profunda que olvidas el mundo real. Y con la adrenalina disparada al máximo, lamentas el fin de este episodio tremendamente divertido.

«Durante los días de prueba previos hemos sorprendido a gente que ha visitado más de quinientas salas por toda Europa, marcando la diferencia. Gente con mucho recorrido que ha probado 'Dino Rising' y lo describe como una mezcla perfecta entre ambientación y pruebas, catalogando la aventura como 'obra maestra' en el puesto número uno de las salas de escape europeas. Esto confirma que ha sido un buen trabajo». Son palabras de Alberto Moreno, un joven decorador de interiores que, hace cuatro años –con 25, se convirtió en el alma máter de esta empresa pionera en el norte peninsular. Por entonces España contaba solo con dos juegos de este tipo en Barcelona. A estas alturas, la originalidad de 'Mad Mansion' ha recibido más de mil votos excelentes en Tripadvisor y una lista de reservas envidiable.

«La idea nació inspirada en un antiguo videojuego, 'Maniac Mansion', que me regaló mi hermana cuando yo tenía 9 años. Al crecer descubrí que en el este de Europa existían varias 'escape-rooms' y decidí crear un guiño a aquel juego con un toque personal de aventura. Fue un gran éxito».

La evolución forma parte de la vida, incluida la profesional. Tras años de fortuna y una multiplicación acelerada de este tipo de oferta para el ocio llegó el momento de continuar distinguiéndose. «La originalidad de la nueva creación es que acudes a una llamada de socorro, abres la puerta del complejo y te mimetizas con las paredes que te rodean», asegura Alberto. Damos fe de ello. La ambientación es detallista. El futuro está a tu alcance. Tiene forma de cables, robots, cápsulas, monitores… Al contrario que en otras salas el tiempo, noventa minutos, no es lo esencial. Lo importante son los puntos que acumules al superar retos por los que el equipo obtiene medalla de oro, plata, bronce o fallo de misión.

«Queremos lograr que la gente esté mas pendiente de disfrutar del juego y hacerlo bien que del reloj. Que trabaje en grupo para que compartan la experiencia con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Según avanzas hay muchas sorpresas, giros de la historia dentro de una decoración y una parte técnica nunca vista que nos ha costado más de año y medio de desarrollo. Aunque todavía no es posible, en poco tiempo podrán participar dos equipos a la vez, azul y rojo, que accederán por distintas puertas y coincidirán en una zona, aunque tengan misiones diferentes. Así habrá piques entre colegas. Como existen dos zonas el juego se puede vivir dos veces, cada parte es independiente».

Hoy viernes comienza la puesta en marcha oficial pero antes hubo un enorme trabajo de planificación. Alberto Moreno asegura haberse inspirado en pasatiempos como 'Dino Crisis', 'Doom', 'Alien' o 'Resident Evil'. «Somos fans de estos juegos y películas, quisimos crear algo más ambicioso, para marcar estilo». Los cuatro años de labor previos les han convertido, además, en exportadores, con tres experiencias en Bilbao y uno en Pamplona. «Muchos participantes de otras ciudades salían alucinados de 'Mad Mansion' y nos pedían opciones para llevarlo a su localidad. Decidimos ofrecer un servicio que se nos da bien, diseñar juegos e historias originales a medida. Una de las diferencias como empresa respecto a otras es que nosotros nos dedicamos plenamente a esto. Al ver que no paraban de surgir salas quisimos volcarnos en un concepto revolucionario, una experiencia plena. Así nació 'Dino Rising'».

El equipo no teme al futuro, las ideas fluyen constantes. Permanecer quietos no va con ellos, por eso han proyectado dos juegos más, cuya apertura está fijada para comienzos de 2018. 'The Legend', en Santurce, es pura aventura con guiños a 'Tomb Raider' y películas como 'Indiana Jones'. Objetivo: explorar un templo azteca repleto de trampas. 'Castlemaniac', en Zaragoza, oferta dos juegos basados en 'Castlevania'. Cometido: recorrer las estancias de un castillo y luchar nada menos que con el mismísimo Drácula.

Pero ahora es tiempo de volar hasta Marte. De adentrarte en el Sector 08. ¡'Omega Corporation' te necesita!

Los otros juegos:

Mad Mansion 1: Proyecto Gibeon. Un oscuro secreto se oculta en la mansión de la familia Crowell. Si tienes arrestos para acercarte a investigarlo descubrirás, tras la puerta, que la casa os ha atrapado y solo disponéis de una hora para desvelar el misterio y escapar con vida.

(2 a 5 personas. 60 minutos. 65 euros grupo. Huertas de la villa 16, Bilbao. Reservas: www.madmansion.es)

Mad Mansion 2: Una nueva especie. ¡Estáis encerrados, perdidos! La locura del doctor Crowell os ha atrapado en su mansión. Os quiere como conejillos de indias. Tenéis solo una hora para sabotear su demente plan gracias a vuestra deducción e ingenio.

(2 a 5 personas. 60 minutos. 65 euros grupo. Huertas de la villa 16, Bilbao. Reservas: www.madmansion.es)

Overtime: Misión 1: 100 años de perdón. Una filtración informa de que el líder de la república de Shadow Island, Raúl Menéndez, trata de construir un arma nuclear. Los planos se encuentran en uno de los bancos de 'General Bank'. Vuestro equipo 'Ghost', experto en infiltración, debe acceder a las instalaciones y sustraerlos. Así Menéndez será imputado y detenido.

(2 a 6 personas. 75 minutos. 65 euros grupo. Arbizu 17, Pamplona. Reservas: overtimepamplona.es)