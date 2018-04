El nuevo oro blanco que reluce en Granada Otra vez se superan los cuatro metros de espesores en la estación granadina / Sierra Nevada Hasta un metro de nieve han dejado las últimas precipitaciones en Sierra Nevada, donde, a falta de tres semanas para echar el cierre, viven el mejor momento de la temporada JUANJO GONZALO MADRID Viernes, 13 abril 2018, 15:30

«Todavía parece que estamos en invierno». Es una de las frases que con más regularidad se escuchan en las pistas de esquí. No es de extrañar, pues tras un mes desde que entrara la primavera, en España las condiciones no son ni mucho menos las que se esperaban. La nieve, que comenzó a caer más fuerte que nunca en pleno enero, no ha desaparecido cuando muchas estaciones ya dicen adiós a un curso que, por lo general, ha cumplido con nota.

En Sierra Nevada, donde la temporada parece no tener fin -en realidad la tiene, el día 8 de mayo-, las precipitaciones no han desaparecido y de cara al fin de semana se espera alcanzar un estado en pistas que no es igualable a otro desde que en diciembre se pusieran en marcha. Granada acoge así unas jornadas en las que disfrutar del mejor momento.

Nevadas copiosas de hasta un metro en las cotas altas del dominio, que en Pradollano superan los 20 centímetros de nuevos espesores y que ayudan a que el centro se vaya por encima, otra vez, de máximas de cuatro metros.

Quedan tres semanas para el cierre de la estación / Sierra Nevada

En plena celebración del festival Sun and Snow -donde se aglutinan actividades para todos los gustos, incluso para aquellos que no practiquen deportes de nieve, y música electrónica-, la estación situada más al sur de Europa podría llegar a alcanzar los 73 kilómetros en una época del año en la que esas extensiones son poco habituales.

Cuando todavía restan tres semanas para que Sierra Nevada cierre una temporada que está siendo de ensueño, las condiciones difícilmente podrían ser mejorables. La llegada del sol y la mejoría climatológica son un hecho, pues tras un viernes en el que se espera que las precipitaciones continúen dejando algunos nuevos centímetros en los trazados andaluces, el fin de semana será tranquilo.

Los últimos días se van acercando también a Sierra Nevada, donde la nieve de primavera se vive, como siempre, de una manera especial.