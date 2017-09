La zanahoria, mejor

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez propuso ayer a los agentes sociales, sindicatos y empresarios, la reducción de cuatro a tres de las modalidades de contrato y el establecimiento de un sistema ‘bonus-malus’ que premie, por la vía de las cotizaciones, a las empresas que apuesten por la estabilidad en el empleo y penalice a las que abusan de los contratos temporales y de la rotación laboral. Supongo que se lo imaginaba, pero la idea no me gusta.

Ya hemos quedado en que la actividad económica es extraordinariamente cambiante y móvil. Basta analizar cualquier indicador de actividad, precios, costes etc para comprobar la veracidad de esta afirmación. Por eso las relaciones laborales se ajustan tan mal a términos como “fijo, estable, indefinido, etc.”. Por otro lado parece evidente que la utilización de la modalidad de contratación temporal en nuestro país es exagerada. La actividad empresarial es cambiante, pero no tanto como para justificar una utilización de esta figura contractual tan abultada.

Así que ¿Conviene atajar el abuso? Sin duda. Mi discrepancia no es con el objetivo, sino contra el método para conseguirlo. La coerción no me parece el más adecuado. A un empresario se le puede encarecer o incluso prohibir la utilización de la contratación temporal, pero no se le puede obligar a utilizar la contratación indefinida y no se le debería formar a ello. No deberíamos olvidar que siempre le quedará la alternativa de no contratar, ni con una ni con otra fórmula. Y eso no lo deseamos.

¿Se imagina lo que pasaría si a la ministra se le ocurriera penalizar la utilización abusiva, por ejemplo, de las bajas por enfermedad? ¿O es que no la hay? Por ejemplo, aquél trabajador que sufra más bajas que la media debería cotizar más al sistema por su cuenta. ¿Habría incendios? Los habría. ¿No son casos similares? Hombre, no son idénticos, pero si de atajar abusos se trata, los encuentro bastante similares.

En mi opinión este tipo de objetivos es mejor buscarlos por la vía de la promoción que por la vía de la prohibición. Por qué no se estimula más la contratación indefinida evitando los sobrecostes de su extinción. No dude que cualquier empresario o directivo serio - le juro que los hay -, prefieren empleados expertos, habituados a su trabajo y fieles a la empresa. Si pudiese elegir y no se jugase la empresa en el envite, la inmensa mayoría de ellos elegiría contrataciones indefinidas. ¿Por que no lo hacen? Pues porque temen que cuando la coyuntura se de la vuelta - es una manía que tiene y que practica con frecuencia -, la rigidez laboral le conduzca directamente al “rigor mortis”.

Quitemos pues ese miedo, utilicemos la zanahoria y olvidémonos del palo. ¿Es pedir mucho, no? Me temo que sí. No están los tiempos para tales osadías.