El visitante

El presidente de la Generalitat va de cárcel en cárcel para visitar a sus clientes y asegura que tanto Turull como Rull quieren formar parte de su Gobierno. De momento, están encarcelados en prisiones madrileñas, pero eso no supone un inconveniente, aunque la decisión choque con la marcha del 'procés'. ¿Cómo se puede formar Gobierno con los exconsejeros presos? A los políticos les gusta mucho mandar, pero sobre todo mandar en los que mandan, ya que es la mejor fórmula para mandarlos a hacer puñetas cuando estorban. Ahora Quim Torra está haciendo una gira por Estremera, por Alcalá-Meco y por Soto del Real. Se trata de reclutar clientes que ayuden a poner en marcha el 'procés' en Cataluña, que no sólo trae locos a los catalanes. Los que no contribuyen es porque están en el entierro del 'seny' o en las manifestaciones contra Pablo Iglesias por la compra del chalecito.

Los dirigentes regionales han expresado de manera ruidosa su descontento. Eso de adquirir una casa, que nunca será la casa del pueblo, se presta mucho a la envidia, que dicen que es el pecado nacional, aunque no haya ninguna nación que no lo conozca. Las llamadas bases temen que todo pueda derrumbarse por la propia base, que está agrietada por los cuatro costados, que ya no son tantos, porque hay líderes que quieren ver las cosas de frente. Si se desenterraran las opiniones de Torra sobre España y los españoles, sabríamos que se trata de un agitador al que apoyan otros agitadores. Los tribunales, más o menos altos, le habrían frenado y estaría en chirona, en vez de estar de visita. Lo que ocurre es que el xenófobo redomado está libre porque Rajoy no ha sabido, o no ha podido, domarlo.