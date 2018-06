Victimismo primitivo Torra entrega un libro al Rey. / EFE Editorial Torra se empeña en mantener un pulso con el Rey e ignora la mano tendida de Sánchez para encauzar la crisis catalana con más autogobierno EL CORREO Sábado, 23 junio 2018, 01:20

Como corresponde a su cargo institucional, Quim Torra asistió anoche a la inauguración de los Juegos Mediterráneos, que se celebran en Tarragona. Lo hizo a regañadientes y tras rectificar su propósito inicial de dar plantón al Rey. La presencia de Felipe VI «no condicionará nuestras decisiones». «No expulsarán al presidente de nuestro país. Es nuestra casa», explicó horas antes de la ceremonia en una patética comparecencia para justificar su marcha atrás como si él hubiese sido objeto de un boicot en lugar de su promotor. Quedaba así al desnudo el primitivo victimismo del presidente de la Generalitat que, desaparecido de la escena política Mariano Rajoy, parece empeñado en traspasar al jefe del Estado el papel de principal adversario del independentismo y foco predilecto de sus ataques. Torra se hace el ofendido porque el Rey ha rehusado tratar con él la secesión de Cataluña. El vicario de Carles Puigdemont no ignora que la Constitución excluye atribuciones políticas al Monarca. Su imposible pretensión de simular una negociación de igual a igual entre el jefe del Estado y el presidente de una pretendida república independiente es un burdo truco de agitación y propaganda para mantener prietas las filas entre los suyos tras el esperpento de los últimos meses. No es con Felipe VI con quien Torra tiene que abordar el futuro de Cataluña. Como él bien sabe, su interlocutor es Pedro Sánchez, que le ha citado en La Moncloa el 9 de julio. Torra ya no engaña a nadie al presentarse como supuesto paladín del diálogo, cuando lo único que acepta es la imposición de una Cataluña independiente al margen de la ley y de la voluntad expresada en las urnas por más de la mitad de los ciudadanos. La ruptura de relaciones con la Corona anunciada pomposamente ayer es la penúltima pataleta de un presidente de la Generalitat que ya ha dado sobradas muestras de que solo está dispuesto a serlo de los secesionistas y que desprecia con sus actos a quienes no lo son. Torra tiene una ocasión única para acertar por una vez en la elección entre un posibilismo inteligente y el abismo al que conduce la ilegalidad. Obsesionado en marcar distancias con el PP, Sánchez no ha ahorrado gestos de distensión. Su Gobierno incluso se ha declarado dispuesto a recuperar, a través de leyes orgánicas, parte de las competencias del Estatut que anuló el Tribunal Constitucional. El nacionalismo catalán difícilmente encontrará en Madrid un Ejecutivo más proclive a ampliar el autogobierno en el marco de la ley. Se arrepentirá si desaprovecha esta oportunidad.