Nos vemos en la ponencia

Si el referéndum ilegal de Cataluña planeó sobre el Parlamento vasco con tal intensidad durante todo el debate del pleno fue porque el lehendakari abrió el fuego proponiendo legalizar las consultas de autodeterminación. Sin esperar a los reproches de su socio presupuestario, el PP de Alfonso Alonso, porque su partido se ha alineado en las manifestaciones con la Generalitat, la CUP y la izquierda abertzale. Sin darle tiempo a que su socia de legislatura, la socialista Idoia Mendia, abogara por el nuevo Estatuto refrendado en las urnas. Sin aguardar a la presión de EH Bildu. O antes de escuchar las críticas de Elkarrekin Podemos.

En el fondo, la 'vía vasca' que propugna Urkullu se diferencia de la catalana sobre todo en las formas, que son básicas en democracia. Esto es: la vía pactada. Porque el lehendakari, que ha estudiado otros ejemplos de consultas que no tienen nada que ver con nuestra historia, como Escocia o Quebec, por ejemplo, sabe que nunca se ha producido, en la Europa democrática, un referéndum unilateral por muchas tensiones separatistas que hayan existido. Pero las coincidencias con los independentistas catalanes, en el contenido, son sustanciosas. El lehendakari no reivindica la independencia porque considera que Euskadi es una nación «política» dentro de un Estado descentralizado y, hasta ahora, no le ha ido tan mal, con una relación de bilateralidad con el Estado 'de hecho' desde su último acuerdo presupuestario.

Pero querrá dar un paso más (un sistema judicial propio) para sacudirse los emplazamientos de EH Bildu. Es tan partidario del derecho de autodeterminación como lo pueda ser Puigdemont, pero no se ha lanzado a la aventura con iniciativas que dividen y confrontan a la sociedad, como ocurre con un referéndum ilegal. Así pensaba Duran Lleida, pero los antiguos convergentes han involucionado tanto hacia la radicalidad que uno de los mejores interlocutores y oradores catalanes en el Congreso se tuvo que quedar fuera de juego en la política.

El líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, que lleva tiempo sin reunirse con el lehendakari, y así se lo recriminó ayer desde la tribuna, no se fía de que el Gobierno, aunque esté ahí el PSE ofreciéndose de garante para que no se desvíe hacia ninguna aventura, resista a las presiones ambientales, que vienen cargadas de banderas 'esteladas'. Se verán en la ponencia de autogobierno. De la última reunión se ausentó EH Bildu en señal de protesta por las actuaciones judiciales en Cataluña. Pero volverá el 18 de octubre porque es un marco clave para condicionar el debate sobre el nuevo Estatuto que deberán negociar entre todos. El pulso hacia la independencia se librará en esas reuniones. Egibar sigue preguntándose, para chanza de los diputados, por qué se relaciona a su partido con el PP si tan solo han llegado a acuerdos presupuestarios. En Madrid y en Vitoria.

De esos acuerdos dependerá la aprobación de las nuevas Cuentas del Gobierno de Rajoy. Por eso, ayer el ministro Montoro anunció que se aplazaba la presentación del nuevo proyecto , dada la «situación política» catalana. Han llegado a un principio de acuerdo con Ciudadanos. Pero tienen que empezar a negociar con el PNV, que se mueve entre la satisfacción por las contrapartidas obtenidas en las Cuentas pasadas y sus críticas a la actuación del Gobierno en Cataluña. El apoyo del PNV sigue siendo clave. Como lo es el del PP vasco a Urkullu. A no ser que quiera depender de la izquierda abertzale.