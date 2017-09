La trampa de la unidad

En algunas circunstancias excepcionales, gobiernos de todos los niveles promueven respuestas institucionales a sucesos o desafíos a los que se enfrentan durante su mandato. También es habitual que sean los partidos de la oposición los que promuevan una imagen de unidad institucional si el tema que justifica esa unidad les puede ayudar a mejorar su imagen como mujeres y hombres de Estado por encima de la mezquindad de los intereses partidistas. Esta proyección de un consenso respaldado por todos los partidos, Gobierno y oposición, mejoraría la toma de decisiones para defender la calidad de la democracia sacando del debate político algunos temas. Un ejemplo es la respuesta institucional que se suele dar a cada atentado terrorista en Europa o a cada crimen machista en los ayuntamientos donde se producen los asesinatos. Es el mismo gesto que se reproduce cuando hay un intento de golpe de Estado y fuerzas políticas de diferentes ideologías se unen para defender la democracia.

Pero en Cataluña no se ha producido un golpe de Estado. Y la respuesta que está dando el Gobierno viola demasiados derechos, cierra demasiadas puertas para encontrar soluciones políticas a un grave problema real y aplica todo el arsenal a su disposición para, no solo evitar la celebración de un referéndum ilegal, sino para suspender la autonomía en Cataluña como ya dicen algunos constitucionalistas españoles. Es difícil justificar que el Ejecutivo del PP esté dando una respuesta proporcional a la convocatoria unilateral del 1-O. Las medidas preventivas para evitar que haya urnas con papeletas están poniendo bajo sospecha a toda la ciudadanía de Cataluña. Es difícil de entender que haya que defenderse preventivamente de delitos como la apología del referéndum. No es razonable compartir que se intente controlar a los medios de comunicación. Ni que las fuerzas de seguridad dediquen tanta energía a vigilar imprentas e incautar propaganda y papeletas de votación. Y, sobre todo, cuesta trabajo identificarte con un Gobierno al que el Parlamento español ha reprobado a su ministro de Justicia y a su cúpula fiscal, incluido el fiscal general del Estado, por poner al Ministerio Público al servicio de los intereses del Partido Popular. Esos mismos intereses que están guiando la actuación del fiscal general en su cruzada preventiva de las últimas semanas en Cataluña.

El Gabinete Rajoy está defendiendo sus intereses electorales con su gestión del conflicto territorial abierto. La unidad de España no se defiende así. Por eso no tiene ningún sentido que los partidos unionistas que están interesados en preservar de alguna forma la integridad del territorio español se presten a respaldar y construir esa imagen de unidad que solo ayuda al partido en La Moncloa, perjudicando los intereses no solo de los catalanes sino del resto de los españoles. El Gobierno del PP ni acepta ni propone ningún tipo de diálogo y se ha limitado a activar medidas represivas. La unidad bajo esas premisas es una trampa.