El teatrillo vasco

ALBERTO AYALA Martes, 19 septiembre 2017

Desde su estreno el interés público por el ‘procés’ ha ido, es obvio, en continuo aumento. Hoy, con el Parlament cerrado por el nacionalismo y el Govern volcado en el proselitismo del referéndum ilegal del 1-O con idéntico fervor al de esos jovenes mormones estadounidenses que nos visitan años tras año, pareciera que la política española empieza y termina en el desafío catalán. Como si ya no interesara a nadie la corrupción. Ni menos aún nuestro teatrillo vasco, enmudecido y sin público desde hace semanas.

Pero el jueves comienza oficialmente el nuevo curso en el Parlamento de Vitoria con el Debate anual sobre Política General. Y ya saben, en la vida pública si no apareces, si los medios de comunicación no se ocupan de ti, es como si no existieras. Tocaba, pues, remover las remansadas aguas del estanque vasco para dar señales de vida. Y es lo que ha hecho presto el PNV.

Los jeltzales, tan fríos, tan distantes hasta ahora con cuanto se viene cociendo a orillas del Mediterráneo han creído llegada la hora de recolocarse. Para achicar espacios a la izquierda abertzale. también para responder al sentir de una mayoría de su militancia que mira con afecto el ‘levantamiento’ de sus correligionarios catalanes.

Así que la semana pasada, con motivo de la Diada, Andoni Ortuzar habló y recolocó al partido. De aquí al primero de octubre, pleno apoyo al proceso catalán y, por supuesto, a su derecho a decidir. Aviso a Rajoy: sólo negociarán un nuevo pacto presupuestario si el desafío se salda sin inhabitaciones ni medidas traumáticas. Y desembarco de primer nivel -como en otras ocasiones- en la manifestación que el pasado sábado organizó Gure Esku Dago, por medidas que sean las relaciones con este grupo, promovido desde ámbitos próximos a la izquierda abertzale.

Que en medio irrumpe el lehendakari. Que por honestidad personal y a buen seguro que por interés -su discurso de moderación reporta un buen puñado de votos al PNV- suelta que el referendo carece de garantías y que el nacionalismo catalán ha pisoteado el Estatut para alumbrar sus leyes de ruptura. Que suena a incongruencia con el mensaje de su partido. Que ayer confirma que en el Pleno del jueves reivindicará los pactos con el PP. No importa. Ya se sabe que un buen aviso siempre rinde en el debate político.

Dicho y hecho. Le ha faltado tiempo al PSE para mostrar su lógico malestar por el apoyo institucional del PNV al 1-O, que se tradujo en la presencia de los tres diputados generales y del alcalde de Bilbao, entre otros altos cargos peneuvistas, en la marcha de Gure Esku Dago. ¿Y? No se despisten por el ruido que perciban en el ambiente. Tranquilidad. Aquí pasar pasar, no pasa nada. Por ahora, claro.

Los pactos PNV-PSE siguen tan firmes o tan poco sólidos como siempre. Como los del PSC con Ada Colau. Allí los socialistas han tragado el acuerdo de la alcaldesa de Barcelona con el president Puigdemont y siguen en el equipo de gobierno de la capital. Como para que aquí el PSE haga algo más que mostrar su malestar porque los presidentes de las diputaciones apoyen en la calle un referendum catalán ilegal en el que la mayoría de ellos no cree, aunque carezcan de altura o status político suficiente para admitirlo en público como sí hizo Urkullu.

Ahora lo que toca es esperar con qué daños se salda el 1-O. Según el parte las aguas se agitarán más o menos. Mientras, compás de espera.