Suben las pensiones - Editorial - El acuerdo entre el PNV y el Gobierno para salvar los Presupuestos de Rajoy desvanece el compromiso jeltzale frente al 155 Jueves, 26 abril 2018

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Rajoy y el PNV para la mejora de las pensiones este año y el siguiente abre las puertas a la aprobación de los Presupuestos del presente año, y ofrece al PP un alivio para encarar la recta final de la legislatura y ganar tiempo en pleno ascenso de Ciudadanos. El hecho de que los jeltzales hayan optado por la «política con mayúsculas» -en palabras de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban- al salvar la tramitación de las Cuentas y explorar posibilidades de entendimiento a través de enmiendas parciales cambia sustancialmente el escenario inicial. La mejora de las pensiones supone una clamorosa rectificación del Gobierno, que la pasada semana rechazó propuestas similares de la oposición. La medida desmiente que no hubiera dinero para actualizar las prestaciones al aumento de la inflación o, en su defecto, demuestra que las apreturas en las arcas públicas lo son menos cuando existen intereses políticos superiores. El incremento de las pensiones era la mejor puerta de acceso que el PNV podía encontrar para liberarse, parcial o transitoriamente, del compromiso adquirido con la deriva del 'procés'. La insistencia del partido de Andoni Ortuzar en que no ha negociado nada con el Ejecutivo, como prometió mientras estuviera vigente el 155, ha quedado cuando menos muy matizada por los hechos. Así lo exigía, para su legítimo interés en rentabilizar sus decisivos escaños en el Congreso, la eventualidad de que el independentismo catalán se eternice en sus cuitas internas y en sus pulsos con la Justicia hasta apurar los tiempos disponibles y asomarse a la repetición de unas elecciones autonómicas. Ese escenario, nada descartable a día de hoy, habría impedido a Sabin Etxea anotarse este éxito en una materia tan sensible como las pensiones, en la que Euskadi ha encabezado las movilizaciones para exigir su mejora. El gesto solidario del PNV hacia la mayoría parlamentaria secesionista en Cataluña debería estar sujeto, cuando menos, a la investidura de un presidente sin sombras judiciales y la formación de un Gobierno efectivo. La sintonía moral que mantienen los jeltzales con el independentismo se desvanece a medida que este dilata los tiempos para la gobernación de Cataluña. Una dilación que paulatinamente libera al PNV de su compromiso inicial.