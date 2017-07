Más 'stranger things' De momento solo hemos visto el nuevo póster y hemos sabido la fecha en que se estrenará la segunda temporada, que será el 27 de octubre. Y ya se está hablando sin parar de la serie de Netflix MIKEL LABASTIDA Lunes, 17 julio 2017, 02:03

La que se nos viene encima. De momento solo hemos visto el nuevo póster y hemos sabido la fecha en que se estrenará la segunda temporada, que será el 27 de octubre. Y ya se está hablando sin parar de la serie de Netflix. Casi tanto como cuando se estrenó el verano pasado y nadie la esperaba y enseguida acumuló detractores y seguidores. ‘Stranger Things’ provoca ruido y mucho me temo que hasta finales de octubre se van a decir cosas de ella hasta en la sopa. ¿De qué irá la trama? ¿Qué personajes repetirán? ¿Dónde se desarrollarán los argumentos? ¿Qué fichajes habrá? ¿En qué época transcurrirá? ¿Qué temazos musicales sonarán? Todo son dudas y no contamos con ninguna respuesta. Así que cada cual hará sus apuestas y expandirá sus teorías. Y mientras tanto, Netflix encantada.

Para quienes no lo sepan, porque viven en otro planeta, ‘Stranger Things’ se presentó en julio de 2016 y estaba protagonizada por Winona Ryder (que resucitó gracias a este trabajo televisivo). La crearon los hermanos Duffer, que homenajearon los clásicos taquillazos ochenteros, tomando los elementos que hicieron célebres a aquellos para armar un nuevo producto. El peso de la historia lo llevaban cuatro críos, Mike, Dustin y Lucas, que buscan a un amigo que ha desaparecido en extrañas circunstancias, y Eleven, que se les aparece en extrañas circunstancias también. Todos ellos emprenderán una aventura para localizar a su colega y para luchar contra un monstruo del que saben muy poco.

Y ya está. No había más. Fue una historia simple, entretenida y bien contada. La cuestión es que tuvo tal éxito que se analizó hasta la extenuación. Y no hay producción que resista tanta revisión, y mucho menos una cuya finalidad era simplemente hacer pasar un buen rato sin necesidad de trascender. Mucho me temo que la segunda temporada recibirá palos por todas partes. Y es que durante los próximos meses se van a barajar toda clase de hipótesis y suposiciones, y eso resiente. Netflix, no obstante, ha dado el campanazo y sabe cómo mantener el misterio.