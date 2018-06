El segundo paso Desde Washington ha proclamado Quim Torra que Cataluña será un Estado independiente EFE MANUEL ALCÁNTARA Viernes, 29 junio 2018, 02:21

Desde Washington ha proclamado Quim Torra que Cataluña será un Estado independiente. No ha precisado la fecha, porque decir eso de 'no a más tardar' no figura en los calendarios. Quizá esté esperando que los despojos del general de tan alta graduación, que fue llamado Generalísimo encuentren hospedaje. Pedro Sánchez dice que la fecha será inminente, pero esa cifra no viene en ningún almanaque. Mientras, se habla de normalización, de la derrota de los vencedores y de José Tomás, que ha buscado muchas veces a la muerte sin encontrarla, ni a las cinco de la tarde ni a cualquier otra hora. Quedan muchos crímenes sin esclarecer y por eso se sigue hablando de ellos con familiaridad, aunque no sean de la familia. Según mi dilecto Juan Eslava Galán, un niño de diez años ha visto, entre la tele y el cine, más de 100.000 muertos, pero el récord lo bate el que ahora quieren trasladar.

El problema es dónde ponerlo. Pedro Sánchez quiere llevar los restos del general fuera del Valle de los Caídos y además le corre prisa, porque quiere hacerlo antes del mes de agosto. El Gobierno quiere convertir el Valle en un lugar de la memoria de todas las víctimas de la horrorosa Guerra Civil, no sólo a los de un bando. Lo fúnebre urge y la exhumación está decidida, mientras los juntacadáveres quieren acelerarlo todo para poder ocuparnos de otras cosas. Mientras, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo califica al 'procés' como una rebelión sin armas y quiere que los candidatos a sustituir a Rajoy se entiendan, pero las guerras civiles duran un siglo. Lo dijo Azaña y lo estamos comprobando todos. Se teme dar el primer paso, porque después de darlo vendrán otros, que son los más temibles.