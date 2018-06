Romper relaciones

Cuando son dos los que riñen acaban peleándose no solo los terceros, sino la gente que pasaba por allí. Lo ha conseguido Quim Torra, que después de saludar al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, ha dejado claro que no quiere nada con la Corona. Cuando son dos los que riñen, acaban peleándose no solo los litigantes, sino la gente que pasaba por allí, camino de cualquier parte. Después de saludarse, entraron en un estadio casi vacío para asistir a la ceremonia, que también estuvo medio vacía. No hubo ni pitos, ni flautas, ni himnos, ni sermones. El president de la Generalitat saludó al Rey al mismo tiempo que mantuvo su crítica a la Monarquía.

Las relaciones eran muy frágiles y Quim Torra no tiene que hacer ningún esfuerzo si quiere romperlos del todo. Miles de personas protestan contra la liberación de La Manada, aprovechando la inauguración en Tarragona de los Juegos del Mediterráneo. También hay quienes los aplauden, pero no sabemos si ovacionan a los que protestan. Mientras, Pedro Sánchez ha relevado a la cúpula de la tele. Quiere comprobar si cambiando a los que dan malas noticias, pueden volverse buenas.

El Ejecutivo deberá nombrar un nuevo consejo de administración mientras el insufrible Torra nos hace sufrir a casi todos, y el presidente Sánchez sigue aferrándose a los decretos leyes y ahora lo que se busca es un administrador único. Es sin duda la fórmula mejor para que se equivoque uno solo, pero son muchos los que no están de acuerdo y quedan pocos días para juntarlos. Se acaban los gestos simbólicos. Habrá que ensayar con otros.