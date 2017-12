El fin de campaña electoral no ha hecho más que empezar. Ciudadanos y PSC no acaban de entenderse porque empezaron por no comprenderse. Cada uno va a lo suyo ignorando lo que es de todos. Lo único cierto es que los nuevos contratados van a cobrar menos que los jubilados más recientes. Su sueldo medio es en España cien euros inferior a la pensión media, que ya estaba partida por la mitad de sus cálculos. No es país para viejos, pero tampoco para jóvenes, ni para maduros que aún no han llegado a la putrefacción. ¿Para quiénes está pensado este país, que da la casualidad que es nuestro, aunque la mitad de los habitantes de Cataluña crean que no es el suyo? El gasto en pensiones superará los 144.000 millones de euros el próximo año, que está tan cerca que ya se le ve venir.

El más lúcido dentro de los cortos de vista política y de los que cerramos los ojos es Miquel Iceta. «¿Ojos que no ven lo que ver desean, qué verán que vean?», se preguntaba ya el ‘Cancionero anónimo’, que como fue hecho por muchos parece no tener autor. Todos los discrepantes tienen su parte de razón, pero no son estas fechas propicias para discusiones, porque la gente se desea felicidades plurales en el ascensor de sus casas y hace muecas amistosas hasta a los vecinos a los que no saludaba nunca, ya que le caían antipáticos porque de verdad lo eran y pasadas las fiestas seguirán siéndolo. La Navidad es una tregua, pero don Miquel se lleva muy mal con don Albert y estas pugnas nos distraen más incluso que Zidane haya ganado 8 títulos en sus 23 meses como entrenador. No seré yo quien le agüe la fiesta a nadie, entre otras cosas porque no bebo agua más que en caso de extrema necesidad, sino ese cuchillo disuelto que es el ‘dry martini’, que siempre me ha sido tan fiel como yo a él y eso tiene su mérito, cerca de los noventa años.