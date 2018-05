Rajoy y sus clases de bilbaíno «El aprovechategi de Rajoy demuestra que hay otro idioma y está de moda» JON URIARTE Sábado, 12 mayo 2018, 00:47

Ha salido hasta en el 'New York Times'. Lo que nos confirma que ha sorprendido allende nuestras fronteras. El 'aprovechategi' que soltó en el Congreso Mariano Rajoy, dedicado a Albert Rivera, está teniendo mucho eco. Y también trasfondo. Siendo palabra no recogida en la RAE, pero sí por Euskaltzaindia como término coloquial utilizado en el ámbito vasco, no nos extrañaría que la hubiera escuchado en sus conversaciones con el PNV y la haya hecho suya. Creo muy posible que la pronunciaran Aitor Esteban, Josu Erkoreka o Andoni Ortuzar mientras comentaban con Rajoy y su equipo la actitud e intenciones, según la formación jeltzale, del líder de Cuidadanos. Y nos encanta, al menos a algunos, que por una vez se abandonen expresiones vacuas y odiosas como 'rédito electoral', 'faltar a la verdad', 'poner en valor' o 'crecimiento negativo' para utilizar otras alternativas. Y, encima, de nuestra tierra. Lo que me anima a ofrecer a Rajoy una pincelada del Lexicón Bilbaino. Todo sea por animar la política.

No es el caso de aprovechategui, cuyo uso es vasco en general y no está claro el punto de origen del término. Como también sucede con el de 'amarrategi', para señalar a alguien que en asuntos de dineros es de puño cerrado y en futbolísticos de táctica defensiva. Pero hay otros que sí son propios del viejo Botxo. Y debería tenerlos en cuenta el inquilino de la Moncloa, por si le apetece tirar algún día de ellos. A saber:

Si alguien suelta un ¡Qué! no es un preguntar agresivo en Bilbao, sino un saludar diferente. Podrá responder ¡aupa!. Más allá de grito deportivo, es saludo. Pero si el giro de cabeza es ligero, conllevará una cierta indiferencia. Txirene es esa persona de carácter alegre que no se pierde una fiesta. Si le dicen pitxin será gesto cariñoso. En cambio txotxolo es persona simple y sinsorgo alguien con tan poca seriedad como falto de gracia. Al pringado en Bilbao le decimos baldragas. Al pesado, cansagarri. Y al tipo de formas toscas, jebo. Al mentiroso bolero. Al loco, chiflado. Para el llorón tenemos mañoso y al llorar por llorar hacer mañas. Anda que no tendrá ocasiones en el hemiciclo para utilizar alguna de esas palabras. Pero sigamos.

Un birrotxo es un solterón, sin pinta de que vaya a cambiar de estatus. Y si alguien es un peste, es una persona cargante. Borono se refiere a paleto. No confundir con aldeano, ya que estos suelen ser muy listos. Ir de potes es salir a tomar algo. Si es con los amigos de siempre vamos con la cuadrilla. Y si apunta a fiesta larga, de parranda. Es costumbre que las rondas se paguen por turnos. Otra opción es poner bote, a partes iguales. También llamamos bote a la propina. Si van de pintxos, sepan que también se conocen como banderillas. Ah, por cierto, lo de dejar los palillos sobre un plato en la barra para que el camarero sepa cuántos hemos comido no es propio de aquí sino invención de algún impresentable que cree que el cliente no es de fiar y se ha inventado una tradición inexistente, tan ofensiva como falsa. Si quiere hacerlo que lo haga, pero que no diga que es 'típico vasco'. Sigamos. El txoko es una sociedad gastronómica que, por lo general, se ubica en una lonja. No venden pescado. En Bilbao todo local se llama lonja. Un zurito es un corto o media caña y una caña equivale a una doble en Madrid o Barcelona. Txikito es un vaso de vino. El txakoli es nuestro vino autóctono. Puede ser blanco, el más habitual, o tinto. Y si quieren tomar una última ronda, pidan al camarero la espuela. Si la comida es excelente, a la par que abundante, será una jamada del copón. ¿Va apuntando, señor Rajoy? Pues continuamos.

Cuando alguien dice que está larri es que tiene el estómago mal. Y el kili-kolo va regular de salud o de ánimo. Trompalari significa borrachín. Y pisar iturri, ir perfumado o pillar castaña, es beber más de la cuenta. También se llama kurda a la borrachera. De hecho al coche del ayuntamiento que en el siglo XIX y comienzos del XX recogía a los borrachos para llevarlos al calabozo a dormir la mona se le conocía como Kurdin-car. Un iturri es una chapa de botella. Su nombre proviene de una mítica gaseosa bilbaina llamada Iturrigorri. Por cierto, cuando la ría se desborda tenemos un aguadutxu. Y ahora hablemos de comida. Si escucha le pegaría un tarisco, se refiere a que esa persona le daría un mordisco a lo que tiene delante. Los calamares a la romana son rabas y los mejillones mojojones. Las judías verdes, vainas y las rojas alubias. Si llevan morcilla, chorizo y tocino, hablamos de alubias con sacramentos. Los bígaros, pueden ser mencionados como caracolillos o magurios. Pero dejemos la mar y vayamos al centro de la villa. Los viejos zapateros de las Siete Calles eran antaño conocidos como calqueros. Siguiendo con la «C» y según el Lexicón, cuscur o kurrusku es esquina del pan. Y ojo con cuis. Solo nosotros llamamos así al conejillo de indias y, por aquello de enriquecer el idioma, a las personas apocadas o que son poquita cosa. Esto puede dar mucho juego en política. Por cierto, caso de que se llegue a un acuerdo en el asunto que sea, sepa señor Rajoy que solo en nuestra tierra se hace chinchin al brindar. Una expresión que proviene de un antiguo instrumento militar compuesto por campanillas. Pero si hay una palabra botxera y hermosa, esa es desmayo. Forma bilbaina para denominar a un sauce llorón. Y llorones hay muchos.

Podríamos seguir con otras palabras y curiosas expresiones que recoge el 'Lexicón bilbaino' de Emiliano de Arriaga y que resultan perfectas para ese momento en que la RAE se queda corta. De hecho, escribieron sobre ello en su momento Resurrección María de Azkue y Miguel de Unamuno. Incluso Quevedo y Cervantes mencionaron nuestra peculiar forma de abordar la lengua castellana. Teniendo en cuenta que todo apunta a que las conversaciones entre Sabin Etxea y Moncloa serán muchas y muy largas, y que la sede del PNV está en el centro de Bilbao, podría aprovechar Rajoy la ocasión para mejorar su idioma bilbaino. No está incluido en el Cupo, pero ahí lo dejamos.