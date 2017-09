Precisiones sobre la deuda pública catalana Análisis La cifra más razonable es la de 75.000 millones, lo que representaría el 35,2% de su PIB MANFRED NOLTE Martes, 19 septiembre 2017, 01:02

Con sucedáneo de referéndum el 1-O o sin él, es obvio que no se producirá la salida de Cataluña del cuerpo orgánico del Estado español. La secesión unilateral no es estatutaria, es inconstitucional y no es aceptada ni por el ordenamiento europeo ni por el Derecho internacional. Además, como ya señalamos en nuestra columna del pasado lunes, aun produciéndose, abocaría en un neo-Estado inviable económicamente, al menos en el corto plazo.

En las líneas que siguen realizaremos un ejercicio de simulación, puntualizando ciertas informaciones que han circulado estos días y que se ajustan mal a la verdad, referidas al importe de la deuda atribuida a una Cataluña independiente.

En diversos medios escritos y audiovisuales se ha presentado la noticia de que una Cataluña divorciada arrancaría con unas deudas superiores a los 254.000 millones de euros, lo que equivale al 120% de su PIB. La cifra procede de diversas sumas parciales. Dado que Cataluña tiene un peso aproximado del 20% en el PIB agregado del Estado, se aplicaría ese porcentaje proporcionalmente sobre la deuda pública contraída por la Estado y que asciende a 814.000 millones, excluidas las emisiones que financian los mecanismos de liquidez a otras administraciones y otros capítulos no relacionados. Así, el primer sumando ascendería a 155.000 millones de euros. El segundo procede del propio endeudamiento público catalán que supondrá a finales de 2017 un total de 77.200 millones de euros, el equivalente al 37% de su PIB. En tercer lugar el Fondo estatal de Financiación autonómica ha distribuido 83.898 millones de euros, de los que 22.584 millones han ido -se asegura- a parar a Cataluña. La adición de estas tres partidas alcanzaría los citados 254.000 millones.

Esta cifra es, sin embargo, incierta o en todo caso aventurada. En primer lugar los cálculos anteriores encubren una doble contabilización. El endeudamiento catalán de 77.200 millones ya incluye la partida del Fondo de financiación autonómico, por lo que no sería lógico atribuirla por partida doble. Además, según datos del Banco de España, Cataluña cerró 2016 con una deuda total de 75.100 millones, de los que 50.000 (y no 22.584) corresponden a préstamos del Fondo de Financiación Autonómica. Dos tercios del endeudamiento del Gobierno autonómico están ya en manos del Estado. Del resto de la deuda de Cataluña, 9.000 millones están concertados con Instituciones financieras nacionales y 6.200 con Bancos internacionales. Finalmente acumula 4.400 millones de euros de deuda en proyectos financiados por partenariados público privados.

En segundo lugar, no puede obviarse el citar que el planteamiento anterior es poco coherente al excluir el prorrateo del 20% sobre los 324.000 millones que faltan para completar el endeudamiento total del Estado central que se sitúa a la fecha en 1,13 billones de euros.

Por último - y esta es la observación más importante- la asignación genérica de un 20% de la deuda estatal a una hipotética República catalana encubre un cálculo atrevido y asimétrico. No parece lógico en un proceso de separación patrimonial, asignar exclusivamente la parte proporcional de los pasivos comunes olvidando la parte proporcional de los activos igualmente comunes. En caso de divorcio, la misma ley teórica que asignaría a Catalunya una cuota de deuda estatal, también le asignaría, comprensiblemente, una cuota de los activos estatales, por ejemplo en sus empresas públicas, sus edificios y museos, en los bienes del Estado en Cataluña, el oro del Banco de España o las acciones del Estado central en los Organismos multilaterales.

En consecuencia, parece más razonable situar en los 75.000 millones de euros la deuda pública de la improbable República, lo que representaría un 35,2% de su PIB y que sería, por lo tanto, un porcentaje relativamente asumible.

La curiosidad proseguiría en ese escenario ficticio para adivinar qué haría una Cataluña escindida, con esos 75.000 millones de euros, que como se ha dicho, debe, casi en su totalidad, al Tesoro central. ¿Los repudiaría? ¿Los refinanciaría en los mercados internacionales, y entonces, con qué prestamistas y a qué coste? ¿Sufriría la deuda finalmente el mismo expolio que el anunciado sobre el patrimonio del Estado en Cataluña? ¿Con que repercusiones para la reputación internacional de Cataluña en su nuevo escenario independiente?

Todo lo anterior, es un mero ejercicio de ciencia ficción. Solo hemos intentado depurar algunos razonamientos y evitar exageraciones infundadas.