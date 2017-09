Pobre 'Ministerio del Tiempo'

Con nocturnidad y alevosía TVE anunció el mismo viernes que hoy volvía 'El Ministerio del Tiempo'. Es verdad que la cadena pública llevaba varias semanas promocionando el inminente retorno de la ficción creada por los hermanos Olivares, pero sin especificar la fecha exacta. ¿Es que acaso esta emisora quería que sus espectadores no se enterasen del regreso de una de sus ficciones más carismáticas? No, hombre, cómo va a ser eso. ¿Pretendía guardar su baza a la espera de lo que pudiera hacer la competencia? Lo dudo, puesto que Antena 3 y Telecinco mantienen las apuestas de la semana anterior. ¿Jugaba al despiste? A ver si es eso...

Esta situación extraña se une a otras decisiones cuestionables que este canal ha tomado en relación a la ficción de aventuras. Cuando terminó la segunda temporada de la serie, tardó horrores en decidir si continuaba o no; una vez rodada la tercera tanda de episodios, los dejó en un cajón guardados y no los estrenó hasta junio, con el verano a la vuelta de la esquina. Como las vacaciones se presentaron de repente hubo que cesar la emisión y quedaron por presentarse seis capítulos. Son esos los que llegan ahora. No es el mejor trato que se le puede dar a una producción en la que confías.

Es cierto que 'El Ministerio del Tiempo' no ha otorgado a TVE unas audiencias extraordinarias, pero sí le ha propiciado otros éxitos, con los que esta cadena no suele encontrarse con frecuencia. Ha acercado hasta ella a un público que ni la tenía sintonizada, la ha reconciliado con algunos espectadores que no entendían la necesidad de emisoras que lleven a cabo un servicio público, y le ha permitido conquistar un terreno que le resultaba tan esquivo como es internet. Solo por estas cuestiones debería estarle agradecido y mimarla más. Hay cientos de productos con seguimiento más raquítico que no reciben semejantes coces de TVE.

Pese a todo los ministéricos estamos de enhorabuena. Vuelve un título que nos divierte y que nos hace pensar y eso siempre debe ser bienvenido. Lo mejor que podemos hacer es apoyar la serie como respuesta a un torpedeo inmerecido y que nadie puede entender.