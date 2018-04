Plomo en las alas El inédito colapso de los aparcamientos del aeropuerto retrata sus problemas para afrontar su crecimiento sin ampliar las instalaciones EL CORREO Miércoles, 18 abril 2018, 00:16

El aeropuerto de Loiu empieza a tener apreciables problemas de crecimiento, que tensionan sus costuras y urgen a buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde. El aeródromo fue construido para un límite de cinco millones de pasajeros, una cifra que ya rozó el pasado año. Ese récord histórico será previsiblemente superado con cierta holgura el presente ejercicio y quedará pulverizado en los próximos si se confirman las previsiones. Es cierto que la forma de volar ha cambiado de forma notable desde la inauguración de 'la Paloma' en el ya lejano 2000. Y que ese hecho, unido a las reformas aplicadas en sus instalaciones, le conceden un cierto margen para atender en condiciones dignas a un número de viajeros más elevado sin aumentar su dimensión, aunque con una presión sobre la calidad del servicio que no siempre se salda de forma satisfactoria. El inédito colapso que registraron ayer los aparcamientos es una buena muestra de ello. Miles de personas que llegaron al aeropuerto en sus vehículos particulares se vieron obligadas a improvisar soluciones alternativas de emergencia para no perder su avión al no estar libre ni una sola de las casi 3.700 plazas de párking. Las medidas de urgencia adoptadas por los responsables del aeródromo, que habilitaron zonas en los aledaños de la terminal, no impidieron que el problema se prolongara durante gran parte del día. Aunque se trata de una situación sin precedentes, ya se había bordeado en varias ocasiones durante los últimos meses. El tirón turístico de Euskadi, con el Bilbao del Guggenheim como principal polo de atracción, ha disparado el tráfico en 'la Paloma'. El sostenido ascenso de los visitantes, que salvo sorpresa continuará en los próximos años, hace evidente el riesgo de saturación, una vez que el proyecto de ampliación quedó aparcado por la crisis económica y por el 'bocado' que le dará la llegada del AVE a partir de 2023. Mientras el tren de alta velocidad se hace realidad en nuestras vidas -y entonces, también-, resulta imprescindible buscar fórmulas que permitan al aeropuerto absorber un creciente flujo de pasajeros con los estándares de calidad que necesita ofrecer el País Vasco para satisfacer así las cada vez mayores exigencias de los usuarios. Lo contrario equivaldría a poner plomo en las alas de la competividad no solo del aeródromo, sino de Euskadi.