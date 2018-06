De palomas y equivocaciones Ciudadanos ha actuado en esta delicada tesitura con la misma frivolidad que en los graves momentos de Cataluña El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. / Efe IÑAKI EZKERA Lunes, 4 junio 2018, 02:50

En el thriller que hemos seguido en la última semana, y que concluyó el viernes con el ascenso de Pedremos al poder, hay un partido que ha tenido una responsabilidad que resulta obligado señalar. Hablo del papel que ha hecho Ciudadanos. Incluso en la decisión del PNV de apoyar la moción de censura socialista pesaron los movimientos que ya había iniciado Albert Rivera de acercamiento a Pablo Iglesias para buscar una salida electoral en el caso de que la suma de votos no lograra desalojar a Rajoy de la Moncloa. No es que el PNV no tenga su culpa en su apuesta final y que no hayan influido en ésta otros factores, como el miedo a quedarse a solas con el PP en el ascensor o en el cuarto oscuro de los Presupuestos, y como su impulso atávico a primar el imperativo ideológico sobre el interés económico. Pero la amenaza explícita de que el capote que le pudiera echar el partido de Urkullu al Gobierno de Rajoy no fuera suficiente para impedir otra posterior moción de censura, en la que las naranjas y las moras ya estaban trabajando, ha tenido, indudablemente, en esa resolución un gran peso específico.

Ciudadanos ha actuado en esta delicada tesitura con la misma frivolidad con la que actuó en los graves momentos en los que hubo que aplicar a la situación catalana el 155. Como las encuestas (¡otra vez el fantasma demoscópico!) le habían prometido a Inés Arrimadas la presidencia de la Generalitat, Rivera condicionó su apoyo a Rajoy a cambio de unos comicios autonómicos en el plazo más breve posible. Quería elecciones y las quería cuanto antes por más que esas prisas impidieran intervenir TV3 y tomar en Cataluña todas esas medidas de control cuya ausencia Rivera le ha reprochado en los últimos tiempos al propio Rajoy por la misma razón por la que las desdeñó en su día: por electoralismo.

Rivera quería unas elecciones ya. Y hasta las fechas que planeaba para ellas coincidían con las que planeó para las catalanas: a finales de año. Quería una repetición del 21-D a escala nacional. Para ello ha sido el primero en magnificar el dramatismo de la sentencia del caso Gürtel y en dar por finiquitada la legislatura sin importarle que ese posicionamiento reforzara a Sánchez ni calcular que éste tuviera sus propios planes para sí mismo. La misma audacia de proponerle que su moción la encabezaran Solana, Jáuregui o Redondo da una idea de la nube de irrealidad, endogamia y megalomanía en la que andaba subido. ¿Desde cuándo un secretario general de los socialistas, como un presidente de los populares, va a tolerar que le ordene la casa un señor de otro partido recién aterrizado?

En un artículo reciente, Francesc de Carreras invocaba el célebre verso de Alberti «Se equivocó la paloma» para referirse a Puigdemont. A Ciudadanos, el partido de Carreras, le ha pasado lo mismo. Se equivocó la paloma. O el mirlo. O el chorlito.