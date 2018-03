Padres de permiso EDITORIAL Las 12 semanas pagadas por el Gobierno vasco a los varones que tengan un hijo son un indudable avance, pero insuficiente para impulsar la natalidad EL CORREO Jueves, 22 marzo 2018, 01:11

El alarmante desplome de la natalidad es uno de los problemas más serios a los que se enfrenta Euskadi, aunque ni tenga apenas hueco en el debate político ni -al menos, hasta ahora- figure entre las prioridades de las instituciones. La ausencia durante décadas de una política de familia digna de tal nombre, tanto en el País Vasco como en el resto de España, ha alumbrado una bomba demográfica que amenaza con explotar si no se le pone urgente remedio. Esa carencia, cuyos preocupantes efectos en forma de envejecimiento de la población empiezan a ser visibles, es achacable a los mandatarios actuales y a sus predecesores, quienes de forma irresponsable han obviado durante años un desafío absolutamente inaplazable por mucho que no dé votos ni ofrezca resultados espectaculares a corto plazo. El Gobierno vasco ha comenzado a esbozar algunos pasos para corregir esa situación. La consejera Beatriz Artolazabal aprovechó ayer un pleno monográfico del Parlamento para hacer pública una prestación destinada a financiar excedencias laborales de 12 semanas a los trabajadores que sean padres. Ese periodo se sumará a las cuatro semanas que ya costea la Seguridad Social a los varones. La medida supone un indudable avance hacia la igualdad y en favor de una conciliación más equilibrada de la vida laboral y familiar. A falta de conocer sus detalles -entre ellos, su coste económico-, la iniciativa es digna de aplauso al favorecer una mayor implicación de los hombres en el cuidado de los hijos y reducir parcialmente uno de los factores que puede desincentivar la contratación femenina: el acceso de las mujeres a permisos de maternidad que no tienen un equivalente entre los hombres. Además, extiende en cierta medida a la empresa privada la equiparación de los permisos por maternidad y paternidad de los empleados públicos que se pondrá en marcha en Euskadi. Una sociedad que convierte la maternidad en un obstáculo para entrar en el mercado laboral o en una condena a un empleo precario y peor pagado se está suicidando, sea o no consciente de ello. Esa realidad -uno de los factores que anida tras la brecha salarial entre hombres y mujeres- lastra la natalidad, que necesita múltiples incentivos para avanzar, como salarios dignos o viviendas con precios accesibles para los jóvenes. Las reformas legales que promuevan la igualdad son imprescindibles. Pero ellas, por sí solas, resultarán insuficientes si no van acompañadas de un profundo cambio de los hábitos sociales de forma que, por ejemplo, las tareas del hogar y la atención a los hijos y mayores dejen de ser una tarea casi exclusivamente femenina.