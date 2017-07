Al ver ‘Españoles por el mundo’ o cualquiera de sus versiones regionales siempre me alegro de que esa gente (la mayoría) viva en el extranjero. Menuda recua de bobos. ¿El niño insufrible de ‘Espíritu salvaje’ estará en España? ‘Contigo al fin del mundo’ (Antena 3) es un cruce entre ese tipo de programas y ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’. A españoles que viven fuera les mandan candidatos para emparejarse. Elena está encantada de residir en Dubái, para ella el paraíso del buen gusto. Le envían a Eduardo, tipo con la pinta de Pau Donés y el habla desganada y elocuente de un Panero. «Te voy a llevar a un sitio superexclusivo», dice la chica. Y él: «Otro día de aberración». A Elena le molestaba que hablara más que ella. Son tontos de distintas especies.

De la misma especie son Raúl y Nuria. El muchacho, un cachas con el aspecto de Johnny Bravo y el cuello como un bote de Colón, es entrenador personal en Miami. Dice que cuando hace deporte siente «las morfinas revolucionadas». También que es «un hombre succesful». Y esto: «Soy creador con mi pensamiento». Le mandaron a una de Badalona. «Soy una líder. No puedo ver a alguien mejor que yo…». Trabajaba de cajera en un supermercado. «Una princesa de cajera no puede estar. Tengo que estar en una oficina. O, lo que a mí me gusta, pintando coches». Viaja con una maleta rosa con sábanas de Hello Kitty. «Tenía miedo de que viniera una chonaca española» (Raúl). Claro, porque le mandaron a Anouk Aimée.

Rafael es un empresario que vive en Shanghái. «Mi imperio es mi vida». Le mandan a Fernando, muchacho bastante agradable, quizá el espécimen más normal de todo el programa. Rafael le enseña un plan vital a años vista. Lo que le gusta, lo que quiere hacer, sus modelos… Hay una foto de Donald Trump en ‘The Apprentice’ (el espacio se grabó en 2015). Como tenía alguna reticencia con Fernando («Cuánto hay que pulir»), le mandaron como segunda opción una especie de Cantinflas gay. ‘Contigo al fin del mundo’ consiguió 1.279.000 espectadores y 9,8% de cuota, lo que no está mal para un programa ya visto pero que no puedes dejar de ver.