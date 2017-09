Misión casi imposible el contraanálisis Lo lógico es que con tantas llegadas a gol del Real Madrid y tantas situaciones que genera, al final ocurra algo a su favor y alguna de ellas se materialice RAÚL ALÚSTIZA Viernes, 22 septiembre 2017, 22:54

Parece el título de la película, pero en este caso añadimos lo de ‘casi’, por una cuestión elemental, ¡esto es fútbol! También lo podríamos titular ‘Se han juntado el hambre con las ganas de comer’. Si ponemos el partido en su contexto, donde un súper-rival como el equipo merengue viene escocido, herido y rabioso por la derrota en el Bernabéu contra los de Quique Setién, y añadimos nuestra lamentable situación, el título es el adecuado. Pero como he dicho antes, nunca se sabe porque esto es fútbol. En la situación que nos encontramos, yo consideraría un partido de trámite. Que pase cuanto antes, que no es un duelo de nuestra liga, y, como dijo Caparrós en una goleada que recibió del Barça, «nosotros ya hemos pasado por el dentista, ahora que pase el siguiente». Me refiero a que prefiero enfrentarme a los rivales de mi liga cuando nuestro equipo empiece a funcionar, partidos que valen seis puntos o más. Así no nos desgastamos hoy para algo que como he dicho antes es misión casi imposible. A este partido solo le pido que el equipo se entregue, haga un encuentro digno y que no repercuta negativamente en la autoestima.

Y a partir de aquí, con el nuevo entrenador, De Biasi, a empezar de nuevo, pero sobre la marcha, porque debemos comenzar otra pretemporada. Aquello que la campaña pasada tanto repitió Pellegrino, lo de ‘ensayo acierto-error’, pues en esta vamos a tener que aplicarlo como metodología única de trabajo. Todo se irá experimentando y corrigiendo sobre la marcha, y que sea lo que dios quiera.

Del nuevo entrenador no puedo decir más que lo que se ha escrito y comentado en este medio. El tiempo nos dirá si ha sido un acierto lo de De Biasi o no. Ya he dicho más de una vez que en esto de los criterios para seleccionar o descartar entrenadores se aplican más lo que dice ese refrán, ‘puro, marido y mujer , más vale acertar que escoger’.

Yo personalmente, a los entrenadores les mido por su capacidad para dirigir un grupo humano, sus conocimientos futbolísticos para aplicar una metodología de trabajo eficaz en los entrenamientos y su habilidad para plantear los partidos. Y no tanto por experiencia en el fútbol, en esta liga, el currículo, el historial, etc., que muchas veces es engañoso. Se suele confundir con frecuencia experiencia con antigüedad. Antigüedad tienen muchos, pero verdadera experiencia, o sea, capacidad para dirigir un equipo profesional, no tantos. Muchas veces se gana o se pierde por o a pesar del entrenador.

Y hablando del rival, me resulta gracioso el debate que existe con la falta de gol. Bueno, eso no es exclusivo del Real Madrid, es un debate muy común, todos echamos en falta los goles y los goleadores cuando en realidad lo que hay que echar en falta son las ocasiones, los goles serán la consecuencia. Si en el Real Madrid les falta goleadores, qué diremos los demás. Muy poco he oído argumentar en los cientos de debates que genera este equipo, que el problema no es de goleadores, sino de acierto y el acierto es cuestión de puntería y azar. El rendimiento de un equipo hay que medirlo por la cantidad de situaciones y ocasiones que tiene para rematar y las que ha evitado que le rematen, así el cómputo de unas y otras será el rendimiento o el mérito. Y luego viene el resultado que será la consecuencia de la suma de este rendimiento más las que el azar y los caprichos de este juego decidan. Siempre, lo primero, el proceso, porque los goles serán casi siempre la consecuencia. En el área más del 30% de los goles son por rebotes, jugadas sin querer, autogoles, penaltis raros, centros que entran sin apuntar, despejes para dentro, etc. Pero lo que no es suerte y es pura lógica, es la capacidad del equipo para llegar muchas veces al área rival porque ya dentro del área seguro que pasa algo que no es consecuencia de la lógica universal, pero sí de la impredecible lógica futbolística. Y en el caso del Real Madrid, lo normal es que con tantas llegadas al área y tantas situaciones de gol como generan, ocurra algo a su favor y alguna de ellas se materialice. Pero este deporte por algo se llama juego, porque tiene mucha parte de azar, principalmente en el acierto final. Y si el caprichoso balón se pone de que no, es que no, estén los dos Ronaldo, Santillana y Raúl juntos. ¿Cuántas veces hemos visto partidos donde un equipo no ha disparado casi a puerta, el otro varias docenas, y ha metido gol y ganado el que casi no ha tirado a puerta? Pero en el entorno madridista interesa más el debate por el debate que no las conclusiones razonadas. Hay que vender.

Y ojalá hoy les salga un día de esos de lo que no, es que no.