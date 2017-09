La mesa y las otras urnas Análisis La comisión propuesta por el PSOE en el Congreso para solventar el encaje catalán en España ya está lista para después del 1-O ALBERTO AYALA Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:57

Por momentos da la impresión de que el desafío del independentismo catalán al Estado guarda no pocas similitudes con un partido de fútbol o de basket de esos que se denominan ‘de la máxima’. Sobre el terreno de juego dos adversarios irreconciliables aunque en situación deportiva bien diferente. El potencial de uno es tan manifiestamente superior al del otro que casi todos le dan por seguro ganador final del choque. Por más que mientras haya partido no quepa descartar ningún resultado.

La partida catalana del 1-O se acerca. Y observadores autóctonos -políticos y periodistas- que se esfuerzan por intentar emitir un juicio lo más imparcial posible, aún a sabiendas de lo complejo del empeño, cuentan que el partido está siendo lo más parecido a un viaje en una montaña rusa.

El independentismo se hizo un flaco favor hace un par de semanas en el Parlament cuando pisoteó sin miramientos los derechos de las minorías y se saltó ley tras ley, Estatut incluido, para imponer su voluntad. En las horas-días siguientes pareció que el soberanismo perdía gas, me cuentan. Que antiguos votantes moderados de CiU, que todavía dudaban qué hacer el 1-O, ponían tierra de por medio con quienes un día fueron sus representantes, y a quienes no reconocían en esas maneras de república bananera.

En los últimos días, sin embargo, el marcador parece haberse movido en la otra dirección. Pese al griterío y al victimismo de los ‘indepes’, las instituciones del Estado están usando con evidente mesura los amplios resortes legales a su alcance para que el 1-O no haya urnas y, por tanto, no se pueda votar. Una mesura que el soberanismo más radical ni esperaba ni le agrada. Aun así, puede haber movido a votar a personas que en un referéndum legal se hubieran decantado por el ‘no’.

Sensaciones subjetivas que me cuentan y que les transmito como lo que son: meras impresiones. Nada más. Eso sí sepan también que el constitucionalismo está persuadido de que aunque haya algunas urnas, la noche del 1-O no habrá resultado porque el referéndum ilegal habrá fracasado.

Pero tras el 1 llegará el 2 y el 3. El problema seguirá ahí y continuarán siendo necesarias soluciones. A tal fin el PSOE planteó la creación de una comisión en el Congreso para intentar solucionar el encaje de Cataluña en España. La propuesta superó ayer el primer trámite.

Lo hizo con el visto bueno de todos los grupos, excepto Ciudadanos y de ERC. En algunos casos, como los del PNV y el PDeCAT (la antigua Convergencia) fue un ‘sí’ crítico. Ya saben que los peneuvistas quieren una relación bilateral con el Estado y lo demás les suena a federalismo uniformador.

Aun así, hoy por hoy al nacionalismo catalán sólo le ocupan dos cuestiones. El 1-O, claro. Que la palabra fracaso no resuma ese día. Y si para ello toca movilizar a miles de ciudadanos, pues se hace. Ayer decenas de manifestantes pusieron trabas a una comitiva judicial para que pudiera acceder a una de las empresas logísticas del ‘procés’. La protesta acabó en intervención de los Mossos.

Y las elecciones autonómicas que seguirán al fracaso del referendo. Unos comicios en los que ya veremos si se castiga a quienes no han dudado en saltarse la ley en su desafío al Estado o no. Una cita que aterroriza al PDeCAT . Teme, y no le faltan razones, que buena parte de su electorado le abandone. Unos por demasiado radical. Otros por no ser un ‘indepe’ pata negra como ERC. casi todos por la corrupción.