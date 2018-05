Una memoria sin prisas - Editorial - Los más jóvenes están expuestos a la falaz presunción de que todo es opinable cuando el Mal se presenta como algo relativo ELCORREO Domingo, 6 mayo 2018, 02:19

La tardía y renuente desaparición de ETA ha generado en los últimos años un debate en torno a la memoria, mediatizado por la tenacidad con que los integrantes de la banda terrorista ahora disuelta y sus seguidores más fieles han tratado de legitimar retrospectivamente el uso de la violencia, justificándola como emanación insoslayable de un conflicto histórico. El riesgo inmediato estriba en que la insistencia de los herederos de ETA en edulcorar su pasado victimice de nuevo a las víctimas mediante la contextualización del Mal. Un discurso que nunca se dio por derrotado, a pesar del ocaso de la banda. Es más, en tanto que ha dejado de existir formalmente, la sociedad y las instituciones solo pueden pedir cuentas individuales a los integrantes de una trama que ya no responde como tal. Dado que ha desaparecido sin pedir perdón ni arrepentirse, ha acabado enviando a sus activistas el mensaje de que tampoco ellos están obligados a enjuiciar críticamente su trayectoria personal. Ha acabado remitiendo a la ciudadanía en su conjunto el mensaje de que no tiene más remedio que aceptarlos como son, como han sido. En un segundo plano, asoma el otro riesgo. El de una narrativa histórica que sitúe a los jóvenes entre la perplejidad y la indiferencia; entre el silencio de los más y la nostalgia apologética de los menos. La diatriba política e institucional al respecto contribuye a la desatención por parte de una opinión pública que está ya hastiada del hastío con que los principales protagonistas del debate sobre la memoria parecen desempeñar su propio papel. Lo cierto es que por ahora prima la confusión como legado, cuando no la callada por respuesta. Ello se debe, en gran medida, a la precipitación con que las instituciones vascas quisieron confeccionar un relato compartido, cuando aún hoy persiste un abismo de separación entre víctimas y victimarios. Ninguna ponencia parlamentaria puede redactar la verdad de lo acontecido con y a causa del terrorismo etarra; como si esa verdad pudiera ser resultado de una transacción de términos y frases entre los actores políticos. La memoria ha de atender a la verdad para que pueda ser fuente de una convivencia en justicia. Los más jóvenes están expuestos a la falaz presunción de que todo es opinable; hasta la condición de víctima y de victimario.

La verdad como aspiración

La relativización del Mal es mucho más dañina que el propio olvido, porque tiende a justificar lo peor -en este caso- de la herencia recibida. Lo mismo ocurre con la equiparación entre injusticias, el establecimiento de bandos donde no los ha habido o la tan exitosa consideración de que el sufrimiento iguala a todas las víctimas. Algo falso cuando el asesinato premeditado, reivindicado con profusión e incluso con anuncios previos, y hasta jaleado, destaca como expresión del terrorismo etarra, porque de ese no se retracta ni compadece a sus deudos en su final. En los últimos años se ha asentado el argumento de que no hay una verdad sino muchas. Dejémoslo en que la verdad es una aspiración. Pero esa aspiración no admite manipulaciones. La verdad histórica ha de asentarse en las investigaciones académicas; también a partir de los relatos periodísticos, verificando la solvencia de los relatores. La verdad judicial no puede continuar siendo desdeñada, como si los sumarios y las sentencias fueran artificios ajenos a los trazos más objetivos de la memoria. La verdad de cada cual -esa que reciben los jóvenes de sus mayores- debe estar sujeta al contraste con la historia escrita y con las conclusiones de la Justicia para que haya un atisbo de memoria auténtica.