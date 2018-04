Mucho más que un máster La teoría de la ‘cacería’ de Cifuentes no sirve para aclarar dudas y recuerda a otros dirigentes del PP acomodados en la soberbia de la impunidad EL CORREO Miércoles, 4 abril 2018, 23:13

Las sospechas sobre la autenticidad del máster obtenido por Cristina Cifuentes se incrementan a medida que esgrime la legalidad de la certificación universitaria, y no aporta pruebas de acreditar el título correspondiente a un curso presencial que culminaba con la presentación y defensa de un trabajo final. Cifuentes se mostró ayer ante la Asamblea de Madrid como víctima de un complot en el que concurrirían la izquierda y miembros del PP que le reprochan -según sus palabras- haberse enfrentado a la corrupción. Pero la teoría de la ‘cacería’ no solo no sirve para aclarar qué ocurrió con el máster. La incorpora a la lista de dirigentes populares que comenzaron por empeñarse en la negación de las evidencias de irregularidad, fueron secundados por su partido, y continúan -procesados, juzgados o no- empantanados en el descrédito. El ‘affaire Cifuentes’ puede ser otro escándalo para el PP, en Madrid y en toda España. La presidenta de la comunidad tiene difícil salida de un atolladero del que no podrá librarse derivando a la Universidad Rey Juan Carlos la responsabilidad de concederle un máster, mientras su entorno anuncia querellas criminales contra profesionales y medios de información. El episodio recuerda a casos en los que se han visto señalados por presunta corrupción muchos responsables populares acomodados en la soberbia de la impunidad. Los protagonistas de la mayoría de ellos tuvieron apoyo expreso de Rajoy -Matas, Fabra, Camps, Mato-, otros su comprensión solidaria -Bárcenas, Soria-, y los restantes su silencio -González y Granados-. Cifuentes forma parte de estos últimos en un momento muy comprometido para el PP y para su presidente. El mito de que Rajoy les sobrevive a todos se vuelve absurdo a medida que se desvanece la leyenda de que la corrupción estaba políticamente amortizada para los populares. Si lo estaba, ya no lo está. El extraño máster de Cifuentes podría pasar como un caso de corrupción menor, si no afectase al prestigio de un título académico y a la reputación de la institución que lo imparte, extendiendo con ello sombras de duda sobre el sistema universitario. Las irregularidades en la administración del poder y de la influencia pública no atañen solo a sus beneficiarios y actores directos. Afectan a la democracia porque conciernen a los fundamentos morales de la convivencia en sociedad.