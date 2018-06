Mariano, el escribiente María San Gil dijo que no se fiaba de él, pero si algo se puede decir de Rajoy es que es el sujeto más fiable y previsible del planeta IÑAKI EZKERRA Lunes, 25 junio 2018, 01:01

La decisión de Rajoy de volver a su despachillo del Registro de la Propiedad de Santa Pola después de tres décadas de vida política es tan poco temeraria que resulta heroica en nuestro país; es tan oscura que nos deslumbra; es tan vulgar que parece espectacular; es tan normal que se nos presenta como excepcional. Hablamos de un hombre que lo ha sido todo: concejal, diputado, portavoz parlamentario, titular de cuatro ministerios; vicepresidente y presidente de lo que le mandaran: de Diputación, de comunidad autónoma, de partido, de Gobierno… Hablamos de un tipo que se conoce las tuberías de la política y la burocracia tanto españolas como europeas, pero que no tiene la tentación de forrarse con esa asesoría que podría montar de lo que quisiera: jurídica, administrativa, contable, fiscal…

Ante su caso, uno no puede evitar acordarse de 'Bartleby, el escribiente', aquel personaje pálido, decoroso y pulcro de Herman Melville que no mostraba otra aspiración en la vida que seguir trabajando en una mesa ubicada en un modesto rincón de una oficina de Wall Street y que, cuando se le requería para cualquier encargo que se saliera de su grisácea rutina, respondía «preferiría no hacerlo» de un modo desconcertante, sistemático e irreductible en su modestia. El caso de Bartleby no era el de un vago. Era el de un empleado ejemplar a quien contrariaba hacer algo que se saliera de su función preestablecida.

María San Gil dijo que no se fiaba de él, pero si algo se puede decir de Rajoy es que es el sujeto más fiable y previsible del planeta. A Rajoy hay quien le ha querido presentar como un negociador con ETA de la escuela de Zapatero. Pero para negociar con ETA hay que tener un espíritu de aventura y una imaginación mínima que no estaban al alcance de este señor de Pontevedra. Se ha dicho que no empatizó con las víctimas del terrorismo. Es verdad, pero ni con las víctimas ni con los parados ni con nadie. La empatía no estaba en su agenda, en su guion, en su negociado. Y, mientras los socialistas aún venden como un mérito el cese de los atentados etarras, Rajoy, que tiene en su haber la disolución oficial de la banda durante su última legislatura, ni se ha molestado en venderla. Consuelo Ordóñez dice que no merecíamos un final como ése. El final al que se refiere es el del Registrador de la Propiedad al que le llega el certificado oficial de defunción de ETA y ni se inmuta. Le pone la firma, el tampón y a otra cosa mariposa.

No. En un tiempo en el que la política anda tan disparatada, el «preferiría no hacerlo» de Mariano no ha sido la peor opción. Con Sánchez acabaremos como con Zapatero: en la ruina y discutiendo sobre los derechos del simio. Con Rajoy no sé si hemos tenido el mejor presidente de la democracia. Sé que su decisión de volver a Santa Pola lo convierte en el mejor expresidente que vamos a tener. O no.