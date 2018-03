Machismo restante Supongo que la suma de inteligencia y cultura es el mejor bagaje para no ser un machista Miles de personas se manifiestan con motivo de la huelga feminista convocada por el Día Internacional de la Mujer. / EFE JUAN BAS Domingo, 25 marzo 2018, 00:28

En 2014 (se ha repetido ahora con el lema 'Forges inolvideibol') se realizó en pasillos del metro de Bilbao una exposición con viñetas de Forges por la igualdad y contra el machismo. Llamé por teléfono a Forges para que pusiera título a la exposición. Antonio era de una rapidez mental admirable. Sin demorarse ni un momento en la respuesta, me dijo: ‘Metro a metro, el machismo vade retro’. El título de Forges era tan bueno que soportó hasta que se escribiera mal sin perder el sentido. En algún medio se transcribió como ‘Metro a metro, el machismo va de retro’. Descansa en paz, querido amigo.

En el presente, parece que esos metros se han sumado y el machismo se aminora más que nunca en nuestra sociedad (en demasiada parte del mundo todo queda por hacer), al menos en grado de concienciación. Sin embargo, es obvio que resta mucho por conseguir, en las mentes y en las prácticas. Restante, por tanto, en el sentido de lo que se va restando, de lo que disminuye, pero también en su acepción de lo que resta, de lo que aún queda.

En una conversación con unas amigas hablábamos sobre la convocatoria feminista del 8 de marzo y si a ella debíamos o no sumarnos los hombres. Estuvimos de acuerdo en que el paro debía ser femenino y una muestra específica de la fuerza de las mujeres. Respecto a las manifestaciones había más divergencia. Yo argumenté que, en todo caso, las reivindicaciones en juego no eran una cuestión divisoria por sexos sino, como tantas otras cuestiones, una pugna entre hombres y mujeres progresistas, a favor de la justicia social, en oposición a hombres y mujeres que se mantienen en posiciones reaccionarias y retrógradas. Es decir, un frente más de la vieja, pero en plena vigencia, lucha de clases. Una de las amigas arguyó que es así en lo referente a la igualdad salarial, pero que en lo tocante a actitudes y perspectivas machistas, sociales y de mentalidad, esa división por encima de sexos no operaba y en muchos casos se dan en hombres de ideología izquierdista, y no solo entre rojos incultos. Ya que el progresismo y la cultura no excluyen de modo automático el machismo. No pude más que reconocer que tenía razón. Pensé que ni siquiera la inteligencia aseguraba su superación. Aunque supongo que la suma de inteligencia y cultura es el mejor bagaje para no ser un machista. Por supuesto, hablamos de machismo de verdad, el que va desde el abuso a la expresión babosa pasando por el acoso, la descalificación y la condescendencia. No a maximalismos irreflexivos. En la misma conversación, cambiamos de tema y aprecié que Sharon Stone sigue estando buenísima con 60 años. La dialogante que menos había aportado al diálogo principal en ningún sentido, reaccionó como un resorte automático para decir, con cara de verme putrefacto, que ese era un comentario machista.