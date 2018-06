Libertad sin justicia Editorial La quiebra entre las resoluciones judiciales sobre 'La Manada' y el clamor contra el machismo más atroz obliga a corregir los valores patriarcales Protesta en Vitoria por el puesta en libertad de 'La Manada'. / Blanca Castillo EL CORREO Viernes, 22 junio 2018, 07:37

La decisión de la Audiencia de Navarra de conceder la libertad provisional a los cinco miembros de 'La Manada' que permanecían en prisión tras imponerles una fianza de 6.000 euros y medidas cautelares redobla la incomprensión generada por la sentencia, que les exoneró de un delito de agresión sexual y les condenó por uno continuado de abuso sexual con prevalimiento. Aun admitiendo que tanto esa resolución como el auto de ayer puedan ajustarse a Derecho, es evidente que la primera optó por desentenderse de la carga de violencia grupal que revelaba la terrible secuencia del portal. Y que la puesta en libertad soslaya la gravedad de una pena de nueve años de cárcel, la manifiesta incapacidad de los condenados para admitir la maldad de su conducta y las diligencias contra algunos de ellos por una causa análoga. La sensación de que la sentencia primero y la concesión de la libertad provisional después tienden a atenuar la culpabilidad de quienes se hicieron llamar 'La Manada' provoca indefensión en las mujeres e invita al desistimiento a la hora de denunciar otras injusticias. A la espera de que se conozca la literalidad del auto y del voto particular discrepante, la ministra de Justicia se refirió ayer a la necesidad de que la Judicatura reciba formación en cuanto a la perspectiva de género y de las víctimas. Unas apreciaciones que profesionales de la Justicia reiteraron tras la sentencia condenatoria y que resultan difíciles de entender, ya que advierten de que magistradas y magistrados no están suficientemente preparados para pronunciarse sobre casos de violación y violencia machista, cuando se suceden a diario. Nunca antes los tribunales se habían enfrentado en nuestro país a una contestación social tan numerosa y transversal. A una contestación ciudadana que en ningún caso presenta más sesgos que los imputables a las resoluciones judiciales sobre 'La Manada'. Las medidas cautelares dictadas no podían contemplar que los condenados se abstengan de pronunciarse en público, que eviten victimizar de nuevo a la víctima con la exposición de su relato en defensa de su inocencia. Pero la quiebra entre las decisiones de la Audiencia de Navarra y la demanda de justicia frente al machismo más atroz interpela a los poderes del Estado para que procedan a una drástica corrección de valores patriarcales.