Es inútil buscar quién tiene la sartén por el mango, porque la sartén que nos tiene fritos no tiene mango. El largo goteo se ha convertido en chaparrón y después amenaza con inundaciones. La sentencia sobre el 'caso Gürtel' ha anegado la formación gubernamental y quiebra de modo irreparable la estrategia defensiva de Rajoy, que sigue rechazando las elecciones mientras Pedro Sánchez persigue gobernar en solitario, pero no le pone fecha para acudir a las urnas. La pasividad de Rajoy, que es de suyo impasible, está en entredicho y 'entrehablado', pero el momento es de emergencia nacional. ¿Son inevitables unas elecciones anticipadas o pueden seguir posponiéndose? Pobre España, zarandeada incluso por los que quieren poner las cosas en su sitio y no encuentran el lugar adecuado.

¿Acaso sería lo más deseable forzar unas elecciones anticipadas? Nadie está seguro, pero hay que darle la palabra a 'la hermosa gente' para que se pronuncie. Vivimos en un Estado manifiestamente mejorable, pero son muchos los que no quieren mejorarlo. La sentencia de Gürtel ha anegado todo el territorio nacional, que ciertamente incluye a Cataluña, sin la que no es posible entender España por muchos lazos amarillos de quita y pon que se trasladen de lugar. Lo que algunos llaman 'proyecto común' tiene muy pocas cosas comunitarias, pero lo que está en juego es la patria de todos, incluso la que quieren destrozar con mociones de censura o negándose a que se produzcan. Mientras, el Real Madrid buscaba su tercera 'Champions' seguida. Dichosos los que únicamente les preocupa eso, porque están alejados de otras preocupaciones. Al menos durante un par de horas, que si bien se mira no es poco tiempo.