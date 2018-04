Juzgar a los jueces La indignación por la sentencia de 'La Manada' llega a las calles. MANUEL ALCÁNTARA Viernes, 27 abril 2018, 21:55

La sentencia de 'La Manada' ha desatado una ola que ya estaba anunciado que nos podía ahogar a todos, incluso a los que tienen el cuello fuera. ¿Aciertan los jueces al condenar a nueve años por abuso sexual y no considerar que este reprobable hecho requiere intimidaciones o violencia? Lo único que sabemos los llamados españoles de a pie es que no está claro el sendero por el que debemos caminar sin sacar los pies del plato donde comen nuestros políticos. Nunca estamos ahítos. El sonoro 'caso Cifuentes' ha convertido a Ciudadanos en el partido menos partido en pedazos y más votado en Madrid, mientras el PP, que pesa como un plomo, se desploma a la tercera posición y Podemos pasa a ser la cuarta fuerza política. Todo son estimaciones de voto, aunque nadie tenga la menor estimación por sus rivales, mientras el paro sube más de lo previsto y de lo previsible y baja la llamada 'población activa', que cada día despliega menos actividades. Si hoy hubiera elecciones en la Comunidad de Madrid, conseguiría Ciudadanos ser la primera fuerza política, mientras Podemos pasaría a ser la cuarta. Estamos ante una carrera de caballos que se juega fuera del hipódromo.

Lo más importante para las personas corrientes y vulgares, entre las que gustosamente me he encontrado siempre, no es que Cifuentes se haya ido antes o después, sino que ha estado una vez descubiertas sus infantiles disculpas y sus razonamientos de retrasada moral. Lo importante es que el paro suba más de lo previsto y que baje la población activa. Eso de que las pensiones medias suban 12,6 euros al mes es una prueba de nuestro sentido del humor, pero no podemos tomarlo a broma, porque maldita la gracia que tiene para los viejos, que son muchos y cada día vamos a ser más.