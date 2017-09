El Iphone del asesor

Vista de cerca, una de las cosas que más sorprende de la nueva política es la multiplicación del móvil. Me refiero a los teléfonos, no a los motivos. Concretamente, al modo en que los teléfonos florecen en torno a las cabezas de los líderes. Se levanta un líder de la silla y su figura ejerce el mesmerismo: a su alrededor, orbitan los teléfonos.

«¡Eso es magnetismo!», grité yo ilusionado la primera vez que lo vi. Fue en el BEC, sonaba ‘Purple rain’ y la estrella central del sistema orbital de teléfonos era Pablo Iglesias. Más que una entrada en el recinto, completaba el hombre un advenimiento.

Por desgracia, alguien me explicó que lo del líder no era tanto magnetismo como asesores, equipo, colaboradores, edecanes, valets. Ellos sostenían los teléfonos y grababan constantemente para documentar y publicitar a través de las redes cualquier cosa que pudiese suceder en los lapsos en los que el líder (¡maldita sea!) no estuviese frente a las otras cámaras, las buenas, las de televisión. De ese modo, nada se perdía: el gesto inesperado, el comentario histórico, el abrazo emocionante.

No son pocas las cosas que, en lo tocante a la «comunicación política», Podemos ha terminado imponiendo con la superioridad despótica del ‘influencer’. También en el ámbito vasco, ese lugar donde hasta hace poco Anasagasti podía abroncarte seriamente por no llevar corbata. Ayer, tras la movida mañana catalana, se convocó por los cauces habituales una manifestación del todo espontánea frente al Gobierno civil. La premura hizo que en Moyua se reuniesen solo algunas decenas de personas. Había entre ellas un número porcentualmente llamativo de cargos públicos de Bildu y Podemos. Y a su alrededor se izaban los teléfonos, con la expresiva naturalidad de lo instituido. No hay ya por aquí juntero o concejal que no tenga asesores, equipo, edecanes, valet. Iban con el brazo en alto grabando a sus respectivos líderes y enseñándonos que la historia la escribirán los vencedores, pero mientras tanto la filman, en plan casero, los asesores. Como ser subalterno es muy cansado, además de filmar hay que glosar. La vida en Bilbao transcurría ayer del todo ajena al puñadito de gente que se manifestaba frente al Gobierno civil, pero pillaba el juntero un clavel, se acercaba un poco a un ertzaina aburrido y el asesor tecleaba, tirando por lo alto: «El pueblo ofrece claveles...»