Independentismo sin mayoría El pleno de investidura revela la debilidad de un secesionismo atenazado entre Puigdemont y la CUP EL CORREO Viernes, 23 marzo 2018, 00:10

Jordi Turull comparece hoy ante el Tribunal Supremo como parlamentario raso, no como presidente electo de la Generalitat. La CUP, de cuyos caprichos depende por ahora el destino de Cataluña, propinó ayer una cura de humildad al independentismo al tumbar su penúltima estratagema para desafiar al Estado. La abstención de los antisistema impidió que el tercer candidato del secesionismo en tres meses fuera investido horas antes de que el magistrado Pablo Llarena le procese previsiblemente por graves delitos, le inhabilite para cualquier cargo público si entre ellos figura el de rebelión y decida si le mantiene en libertad provisional bajo fianza o adopta otras medidas cautelares contra él. Por ejemplo, un eventual ingreso en prisión. El Parlament tiene prevista una segunda votación mañana. Pero, en función de lo que determine el juez, es posible que Turull no pueda presentarse a ella. También que, aunque lo haga porque nada se lo impide, la pierda. Depende de que la CUP se atornille a la abstención o le apoye. El pleno exprés de ayer, convocado a la carrera tras ser pisoteadas otra vez las formalidades legales, reveló la inexistencia de una mayoría parlamentaria independentista capaz de asegurar el Gobierno de la Generalitat. El improvisado discurso de Turull evitó referencias a la pretendida república independiente, e intercaló la consabidas apelaciones al diálogo entre manos tendidas al Rey y al Gobierno y promesas de respetar la «diversidad» que concilian mal con su proceder en un pasado bien reciente. Su intervención fue el anticipo de una investidura fallida. Bien porque sea inhabilitado judicialmente para asumir las riendas efectivas del Gobierno catalán, bien porque se vea ninguneado entre Puigdemont y la CUP, que atenazan al secesionismo. En tales circunstancias, se hará difícil que emerja otro candidato o candidata capaz de restablecer la normalidad en el autogobierno, garantizar de inicio que se levante el 155 y suscitar la anuencia de todo el espectro independentista. Ayer asomaron con mayor nitidez los augurios de unas nuevas elecciones autonómicas. Pero sean convocadas porque en los dos próximos meses resulte imposible articular una mayoría para nombrar un presidente de la Generalitat o sean evitadas mediante una investidura de circunstancias, el independentismo no puede eludir su doble incapacidad: ni está en condiciones de hacerse cargo de la autonomía ni de hacer realidad su quimera secesionista.