Se imponen los impuestos

Cuando más difícil parecía hallar la solución a nuestros males, Pedro Sánchez asegura que la ha encontrado: subimos los impuestos. No ve posible «un Estado de Bienestar» sin que lo pasemos peor con el actual nivel de ingresos. El riesgo de retocar las pensiones lo asumimos todos, pero especialmente los pensionistas. Cuando le preguntaron en Bruselas por las terribles consecuencias sobre el PIB, dijo, en un alarde de sinceridad, que no es factible «un Estado de Bienestar de primera» con el actual nivel de ingresos, que es de tercera si lo comparamos con otros países europeos, a los que llamamos «hermanos» sin que ellos acepten el tratamiento, que empieza y acaba con ser económico, porque el miedo a retocar las pensiones no es superior al pánico que produce dejarlas como están.

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación en el gran cementerio marino que llamamos Mediterráneo de un corredor protegido en el que no se permitirán ni los sondeos de hidrocarburos ni la extracción de petroleo y gas. Dicho en otras palabras: se acabó el carbón. Mientras, seguimos debatiendo el lugar que debe ocupar el difunto, para no convertirlo en un sitio que sea de peregrinación o de execración. Desgraciadamente, hay muertos que no se evaporan y siguen dando que hablar desde su faraónico museo, que no fue el de todos los caídos, sino de los que cayeron de un lado y no del otro. La primera crisis parlamentaria que afronta el presidente del Gobierno no encuentra una solución que no sea peor que la enfermedad. La dolencia viene de siglos más o menos sigilosos. La llamada pequeña pantalla se ha hecho mayor al ceder RTVE a Pablo Iglesias, mientras los trabajadores del ente denuncian «pasteleo político» y nadie se traga el pastel.