La huella del lazo azul El símbolo que portaron miles de vascos hace ahora 25 años supuso un punto de no retorno en la movilización social contra el terrorismo de ETA Domingo, 1 julio 2018, 00:30

La derrota de ETA a manos de la democracia no habría sido posible sin una sucesión de hitos policiales, judiciales y políticos que forzaron a la banda a cesar la violencia primero, y a escenificar su desarme y disolverse después. A ellos se sumó la rebelión cívica de sectores sociales que vencieron la dictadura del miedo vigente durante largo tiempo en Euskadi y plantaron cara al estado de excepción impuesto por el terrorismo. Hace ahora 25 años, miles de vascos se atrevieron a portar un lazo azul en la solapa en protesta por el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, perpetrado por ETA. La iniciativa, impulsada por Gesto por la Paz, fue mucho más que un mero símbolo. No solo rompió el atronador silencio que envolvía a las víctimas con una insólita campaña de movilizaciones para exigir la libertad del industrial. Significó, además, un punto de no retorno al acabar con el monopolio de las calles ejercido hasta entonces por los pistoleros y los acólitos que les jaleaban y justificaban sus crímenes. Ese paso al frente contra la infamia, que exigía un arrojo nada desdeñable en aquellos años de plomo, removió conciencias y sembró la semilla de la posterior reacción ciudadana contra la violencia. Además, dejó al desnudo el matonismo del entorno de ETA con sus agresiones, amenazas e insultos a quienes osaran levantar la voz -aunque fuera simplemente con un trozo de tela en la solapa- contra el totalitarismo asesino y en favor de la paz. El desesperado intento de una minoría de mantener sojuzgada por el terror a una sociedad que se despertaba de la anestesia del miedo y reclamaba libertad. Los demócratas han ganado finalmente esa batalla, aunque haya costado tiempo y una inadmisible factura adicional en forma de sufrimiento y sangre inocente. El lazo azul tuvo una corta vida -apenas dos años- por esa repugnante campaña de acoso. En algunos momentos, portarlo llegó a convertirse en una heroicidad. Un gesto casi temerario de valentía personal, que acabó por transformarse en protestas colectivas cada vez que la sinrazón de ETA se manifestaba en forma de tiro en la nuca, coche bomba o secuestro. Su imborrable huella ha estado presente en el cúmulo de acontecimientos que ha derivado en la inapelable victoria del Estado de Derecho frente al terrorismo. Recordarlo es un acto de justicia que contribuye a hacer pedagogía sobre el tortuoso camino, plagado de dolor, que ha recorrido Euskadi para construir la ansiada paz.