La honestidad del lehendakari ANÁLISIS Urkullu aparca el discurso de trinchera y lo políticamente correcto en un abertzale para soltar sendas verdades sobre el 1-O ALBERTO AYALA Viernes, 15 septiembre 2017, 01:33

No es precisamente lo usual en la vida pública encontrarnos con profesionales de la política que se desmarcan de los discursos de trinchera, de los argumentarios que distribuyen los partidos para que sus cargos sepan qué deben contestar a los periodistas, para contarnos ‘su’ verdad.

Ayer sucedió. Protagonista, el lehendakari. Un político al que no es sencillo arrancarle títulos novedosos cuando se le entrevista salvo, claro, cuando él quiere. Y ayer quería.

Urkullu, como abertzale que es, estaría encantado si el 1 de octubre fuera a celebrarse en Cataluña un referéndum de autodeterminación legal y pactado con el Estado al igual que, con otro marco legal radicalmente diferente, tuvo lugar en Escocia. Contento y puede que algo contrariado porque no fuera Euskadi el primero en poder votar para decidir su futuro.

Pero sabe que no lo es. Que el camino elegido por el soberanismo catalán no conduce a ningun tierra prometida. Y que las ilegalidades que viene cometiendo tienen consecuencias legales que no será fácil soslayar el día después cuando toque reconstruir los puentes que se están volando hace meses y recuperar la convivencia.

Lo sabe pero podía haberlo callado. Lo sabe pero podía haberse limitado a mostrar su solidaridad con los nacionalistas catalanes, como otros compañeros de partido. No quiso.

Por honestidad intelectual y seguro que también por cálculo político -la versión de nacionalismo institucional moderado que cultiva el político vizcaíno, casi siempre con el visto bueno del EBB, lleva miles de votos al zurrón jeltzale, que se lo pregunten si no al PP-, el lehendakari decidió soltar un par de verdades sobre el 1-O de esas que otros abertzales también admiten pero en privado. Que el referendo carece de garantías. Y que el procedimiento usado por el soberanismo en el Parlament para sacar adelante las leyes de ruptura ha vulnerado hasta el Estatut.

Verdades obvias para cualquier observador medianamente imparcial, pero que pronunciadas por un nacionalista vasco no habrán sentado precisamente bien en el secesionismo catalán. Y como prueba, un Rufián.

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso menospreció las palabras de Urkullu. «Me ha convencido. Tiene razón», ironizó entre risas, antes de añadir que el lehendakari «forma parte del régimen de 1978» y que «es normal que se exprese así quien pacta con el PP».