guerra con cuartel

El caso Lopetegui se ha vuelto un caso clínico, mientras el ministro del Interior sigue hablando, aunque nadie le escuche, de «seguridad con humanidad» y propone retirar la alambrada de cuchillos de las vallas fronterizas. Pasan cosas que no habían pasado nunca y han venido para quedarse. El Corte Inglés tiene nuevo presidente y en las ciudades más ricas es mayor la esperanza de vida. No sólo cambia el escenario, sino los protagonistas. El dinero, al que en las coplas antiguas llamaban 'el maldito parné', prosigue con su eterna maldición, pero cambia el escenario y en las ciudades más ricas sus habitantes duran más tiempo. Para irse antes, la mejor solución es el suicidio, que curiosamente donde más crece es en las naciones más ricas. No es el famoso 'tedio vital' lo que induce a muchas personas a acortar su estancia terrestre porque los pobres duran más que los ricos. Quizá porque no hacen cuentas.

El eurobanco anuncia un cambio de era y dice que en diciembre, que si bien se mira está al caer del árbol del tiempo, acabará el programa de compra masiva de activos en el que lleva invertidos 2,4 billones de euros desde 2015. Algunas de las ventajas que tenemos los pobres es que eso no nos desvela. Estamos sumidos en el Mundial de Fútbol y hablamos del exseleccionador Lopetegui y de su sustituto Hierro, que además de mi paisano es mi amigo y sabe lo que se trae entre manos y entre pies. Siempre ha sido una persona inteligente y no tiene que dejar de serlo aunque esté sumido en una guerra donde no habrá vencedores, salvo los que no entren en ella. Las gestiones de las crisis nunca son buenas, pero no por culpa de los gerentes, sino de la crisis misma. Que me lo cuenten a mí, que soy un modelo de 1928. Lo que quiero saber es si le vamos a ganar el Mundial. Se delata que soy un frívolo muy preocupado.