Gente de bien

Walmart, corporación de tiendas estadounidense, ha anunciado que va a dejar de exponer la revista 'Cosmopolitan' en las líneas de caja La corporación de tiendas estadounidense Walmart. / Efe ROSA BELMONTE Viernes, 30 marzo 2018, 01:15

Al trillado Edmund Burke se le toma cada vez más en vano. «Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada». A veces pasa que hombres y mujeres creen hacer el bien actuando como botarates. Walmart, corporación de tiendas estadounidense, ha anunciado que va a dejar de exponer la revista ‘Cosmopolitan’ en las líneas de caja (sigue vendiéndola pero no en ese sitio privilegiado). Lo hace a instancias del National Center on Sexual Exploitation, que antes se llamaba Morality in Media.

Aparte de ofender la memoria de Helen Gurley Brown, legendaria directora de la revista e impulsora de la revolución sexual femenina, se ofende a las verdaderas explotadas (se me ocurren esas nigerianas esclavizadas como prostitutas en casas cuevas de Almería que habían sido captadas en campos de refugiados de Lampedusa). Llegan unas gringas Irene Gutiérrez Caba y Margot Cottens de 'Historia de la frivolidad' y se les hace caso en 2018.