El futuro, en juego

La brusca caída de los nacimientos confirma la gravedad del problema demográfico al que se enfrenta Euskadi. Cuando se parte de unos niveles tan reducidos como los que sitúan desde hace tiempo al País Vasco a la cola de Europa en este ámbito, resulta singularmente inquietante el pronunciado descenso de los alumbramientos el pasado año -1.185 menos que el anterior-, que se traduce en la cifra total más baja en lo que va de siglo. Euskadi avanza con paso firme hacia un acelerado envejecimiento. Un proceso de devastadores efectos si no se le pone freno, que vaciará las aulas primero, recortará después el número de ciudadanos en edad de trabajar -y de pagar el grueso de los impuestos-, disparará los pensionistas y pondrá contra las cuerdas al Estado de Bienestar tal y como hoy lo conocemos. Por todo ello, favorecer la natalidad o, al menos, suprimir algunos de los obstáculos que disuaden de ser padres y madres a quienes desearían disfrutar de tal condición, tendría que figurar entre las prioridades de las instituciones.

Son bienvenidas medidas como el aumento en las ayudas por hijo y, sobre todo, la extensión a 16 semanas de los permisos por paternidad anunciada por el Gobierno vasco. Pero estas actuaciones, aunque necesarias, resultarán manifiestamente insuficientes si no van acompañadas de otras que ataquen las causas de fondo del problema, que son diversas y complejas a la vez. Por ejemplo, la carestía de la vivienda, que retrasa la edad de emancipación de los jóvenes y, a su vez, su acceso a la paternidad. O la baja calidad del empleo de los recién incorporados al mercado laboral; trabajos inestables y con bajos salarios, en la mayoría de los casos, que están muy lejos de proporcionar la mínima estabilidad económica que se requiere para tener hijos. O los frenos a una efectiva conciliación de la vida familiar y laboral, que abarcan desde unos obsoletos horarios de trabajo a los arraigados hábitos que descargan sobre las mujeres la inmensa mayoría de las tareas del hogar al margen de que tengan un empleo o no. Estos factores, entre otros, explican la baja natalidad y la creciente edad a la que las mujeres son madres, lo que limita su número de hijos. Aunque las políticas demográficas no tienen milagrosos efectos a corto plazo ni, por tanto, aseguran votos para las elecciones más inmediatas, es inaplazable poner coto a un problema tan serio como el que Euskadi tiene por delante. Nos va el futuro en ello.