Fraude y burla EDITORIAL Los serios indicios de 'enchufismo' en la OPE de Osakidetza cuestionan los mecanismos internos de control y obligan a rectificar al Gobierno vasco EL CORREO Viernes, 8 junio 2018, 00:26

Hizo bien el consejero de Salud, Jon Darpón, en no poner la mano en el fuego por la limpieza de la OPE de Osakidetza. Seguramente se habría quemado. Y ha hecho bien el Servicio Vasco de Salud al anular de forma cautelar, hasta ahora, cuatro pruebas sobre las que existen fundadas sospechas de la filtración de exámenes para favorecer a determinados opositores en la selección de médicos. Aunque ello le haya obligado a rectificar. Su decisión de contratar una empresa externa para revisar todos los ejercicios de la OPE, en la que se han inscrito 96.000 personas, revela la gravedad de la situación y pone en solfa el discurso mantenido hasta hace unos días por sus gestores, que cuestionaba en cierta medida las presuntas irregularidades. A la espera de conocer las conclusiones de la investigación abierta por el Gobierno vasco tras destaparse el escándalo, los datos conocidos hasta la fecha sugieren múltiples amaños en la adjudicación de plazas de la Sanidad pública. Una adulteración reflejada en las extrañas notas de varias especialidades, en las que han logrado la máxima puntuación posible un número de opositores coincidente con el de puestos en liza, mientras los demás aspirantes obtenían calificaciones muy inferiores. O en que la identidad de quienes iban a ser los aprobados en determinados casos estaba tan clara, antes incluso de que se celebraran los exámenes, que Podemos y el sindicato ESK la adelantaron con acierto en escritos depositados ante notario. Causan sorpresa e indignación algunos testimonios que sugieren un sistema fraudulento asentado en el tiempo por el que los hospitales se reparten las plazas convocadas en las OPE entre facultativos que ya han tenido contratados en un clima de total impunidad. Si se confirmaran tales prácticas de 'enchufismo', no solo serían una inaceptable burla a los opositores de buena fe que se presentaron a las pruebas. Además, pondrían en evidencia los métodos de control de Osakidetza y un atentado flagrante contra los principios que han de guiar el acceso a la función pública: igualdad, mérito y capacidad. El Gobierno vasco no puede lavarse las manos ni derivar toda responsabilidad hacia los tribunales calificadores de las pruebas. Como organizador de la OPE, está obligado a garantizar un proceso de selección limpio y democrático, y a depurar las responsabilidades que correspondan si se demostrara el incumplimiento de esos elementales requisitos. La Justicia determinará si existen o no indicios de delito y actuará en consecuencia después de que varios sindicatos hayan denunciado el escándalo ante la Fiscalía.