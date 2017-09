Las formas

Cada año, el Alderdi Eguna crea en Foronda un sistema planetario efímero, hipercalórico y localista: un montón de txosnas orbitando en torno a un escenario político central. Cada una de esas txosnas (este año había treinta y dos) pertenece a una agrupación jeltzale; cada una anuncia en el frontispicio de mecanotubo que le corresponde cuál es su procedencia: Bergara, Getxo, Balmaseda… Lo hacen desplegando unas pancartas blancas donde se lee el origen de cada agrupación: Portugalete, Nafarroa, Gasteiz… Todos los nombres aparecen impresos en sobrias, anodinas, similares, muy visibles mayúsculas negras.

¿Todos? No. Este año, en la entrada del sistema Alderdi Eguna por la zona del parking de autobuses, pasando el mercadillo y junto a la txosna de Karrantza, estaba la txosna de Bilbao. Y el «Bilbao» de la pancarta aparecía escrito en rojo, con una pulcra tipografía inconfundible. Estaba precedido por una icónica ‘B’ blanca envuelta en un óvalo rojo. Vamos, que aquello se parecía muchísimo al logo municipal, a eso que los diseñadores llaman la «identidad-marca» del Ayuntamiento. Pasabas por allí y te entraban ganas de aprovechar para preguntar por la ocupación de calzada en General Concha.

En aquella txosna, claro, no celebraba el Alderdi Eguna el Ayuntamiento de Bilbao, sino el PNV de Bilbao. La diferencia puede parecer sutil, casi quisquillosa, pero resulta enorme. Y es además una diferencia que conviene defender con claridad. Las instituciones están por encima de los partidos, del mismo modo que la dignidad recae en los cargos y no en las personas. Se les dijo mucho a los de la nueva política que no entendían la importancia formal de la democracia, pero con frecuencia conviene que tampoco los clásicos olviden que la distancia entre los partidos y las instituciones debe salvaguardarse con pudor, casi con escrúpulo.

Y en Foronda, entre la constelación de txosnas que anunciaban su lugar de procedencia con letras negras, corrientes, aburridas, se distinguía la del PNV de Bilbao con una tipografía, un color y una ‘B’ dentro de un óvalo que resultaba inconfundible. Antes que en la ciudad, hacía pensar en su Ayuntamiento. Pasaba uno por allí y tenía el impulso subconsciente de aprovechar para pedir un volante de empadronamiento.