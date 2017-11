El fondo del 155 El recurso de Unidos Podemos ante el Constitucional tiene escaso margen jurídico y efectos políticos imprevisibles EL CORREO Viernes, 1 diciembre 2017, 00:59

El grupo parlamentario de Unidos Podemos decidió ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155 en los términos en los que fue acordada por el Senado. La medida reúne, en un mismo gesto, su rechazo a la intervención (no suspensión) de la autonomía de Cataluña, la oportunidad de En Comú -los aliados de Pablo Iglesias en esa comunidad- de hacer valer su confederación con Podemos y la necesidad de personarse en solitario para diferenciarse del independentismo en plena pugna por el voto ante el 21-D. La operación compromete a las instituciones. El recurso de cincuenta miembros del Congreso obliga al Alto Tribunal a pronunciarse, en el fondo, sobre el desarrollo de una previsión constitucional ciertamente vaga en cuanto a su literalidad. Es de esperar que la argumentación de los diputados de Podemos-En Comú no será la que el pasado miércoles les urgía a enarbolar Gabriel Rufián, de ERC, al calificar de «golpe de Estado» la aplicación del 155. Pablo Iglesias y Xavier Doménech creen que la inconstitucionalidad de una medida tan excepcional está demostrada por la negativa expresa de los constituyentes a admitir el supuesto de la suspensión de una autonomía, defendida entonces por la Alianza Popular de Fraga. Una previsión que ni recoge ese artículo de la Carta Magna, ni contempla el acuerdo del Senado ni tiene que ver con la actuación del Gobierno. Rajoy disolvió el Parlamento catalán -una medida que cuestionará, previsiblemente, el recurso- y convocó elecciones para el 21 de diciembre precisamente para que el 155 deje de estar en vigor cuanto antes tras servir a los propósitos de su literalidad. El margen jurídico para el recurso parece muy estrecho. Sus efectos políticos inmediatos están por ver. Es posible que la iniciativa dé alas a En Comun Podem el 21-D. Pero muy dudoso que ayude a levantar el vuelo a Pablo Iglesias y Podemos, cuya imagen en el resto de España se ha visto muy deteriorada por una actitud ante el desafío independentista catalán que no han acabado de entender sus bases.