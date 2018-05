Un final nada honorable - Editorial - La ceremonia de Cambo sella la disolución de ETA con unos mediadores internacionales de parte y la incomprensible presencia del PNV Asistentes a la cita de Cambo. Urizar, Iriarte y Otegi (Bildu), Ortuzar (PNV), Arana (Podemos) y Aurrekoetxea (PNV). / Manu Cecilio ELCORREO Viernes, 4 mayo 2018, 22:33

Bajo la elocuente denominación de Encuentro para Avanzar en la Resolución del Conflicto, los autodenominados mediadores y verificadores para la desaparición formal de ETA protagonizaron ayer la ceremonia desarrollada en la localidad vasco-francesa de Cambo des Bains. Si la declaración de Aiete en 2011 fue correspondida por ETA con el anuncio posterior del cese de la violencia, esta vez fueron los 'agentes internacionales' quienes avalaron el acta de disolución de la banda terrorista. El orden establecido en la liturgia adquirió su significado en las manifestaciones de los mediadores y en la lectura de su documento final, que no incluye alusión expresa alguna a los más de 850 asesinados por la barbarie etarra. Sus palabras vinieron a consagrar la persistencia de un supuesto 'conflicto' irresuelto y la continuación del 'proceso de paz' auspiciado por ellos que, a partir de ahora, debiera afrontar el problema de los «presos políticos» y de las víctimas. Es decir, el lenguaje propio de la izquierda abertzale y del intento en marcha por blanquear la trayectoria criminal de ETA, sin el menor atisbo de crítica a su negra historia. Por eso mismo resulta incomprensible la presencia al más alto nivel del PNV -también de Podemos y de UGT- en un acto propagandístico de esas características. No cabe duda de que los visitantes de Aiete y de Cambo han contribuido a que ETA diera los pasos que han conducido al cese de los atentados, su desarme y autodisolución. Pero tampoco se le escapa a nadie que en su labor han atendido a las necesidades de una banda terrorista tan aislada política y socialmente y tan asediada por el Estado de Derecho que necesitaba de un final 'honorable' para su gente; para su tenaz negativa a arrepentirse por el daño causado. No se palpó un clima de especial entusiasmo en Cambo. Sin duda porque todos los presentes eran conscientes, en mayor o menor medida, de que allí sobraban congratulaciones a ETA y faltaban denuncias por las atrocidades perpetradas por la banda. Sin duda porque apelar a la reconciliación, nada menos que entre las víctimas y los victimarios, deja en evidencia a los mediadores por continuar señalando a las víctimas como efecto inexorable del conflicto, mientras se congratulan de que los victimarios han hecho caso a sus recomendaciones de disolución. Brian Currin versionó lo ocurrido al margen de la verdad cuando presentó el final de ETA como fruto del impulso de las bases sociales ante la negativa de los gobiernos español y francés a sentarse a negociar. También cuando se refirió a los partidos vascos como valedores del proceso y al hablar de «presos políticos» a sabiendas de los etarras no lo son y de que ese término se vuelve agraviante para hablar de los encarcelados por terrorismo.

Oportunidad malograda

Los gobiernos de Euskadi y de Navarra evitaron estar presentes en Cambo, al parecer porque temían discrepar política y éticamente de los términos en que se desarrollara el acto, lo que hace aún difícil de entender la presencia del PNV. No por ello Iñigo Urkullu y Uxue Barkos supieron distanciarse debidamente del discurso dominante en la localidad vasco-francesa, más allá de su vindicación de una «memoria crítica». Porque su inmediata apelación a una política penitenciaria alternativa pasó por alto la necesidad de que cada preso se adscriba libremente a las posibilidades de reinserción. Y, sobre todo, dejó de lado el requerimiento de que, una vez desaparecida ETA, alguien de su espectro se muestre más severo hacia el daño causado por la banda terrorista. No sea que la disolución acabe siendo un subterfugio para que nadie se haga cargo del pasado inmediato de tanta ignominia.