El extraño candidato

España ha cumplido, por primera vez, el objetivo de su déficit. Se trata de un triunfo decimal y debemos cantarlo a media voz, pero las administraciones públicas han cerrado el año 2017 con un agujero presupuestario del 3,07, inferior al listón anterior. Es la diferencia menor entre gastos e ingresos públicos desde que estalló la crisis, que vino para quedarse, hace ya diez años. El PDE (Procedimiento de Déficit Excesivo) se ha cumplido, pero ahora hay que realizarlo y no podemos cantar victoria porque estamos roncos después de tantas protestas. La buena marcha de los cautelosos ingresos y la contención de los gastos públicos, nos están permitiendo convivir, aunque vivamos un poco peor con el llamado ‘ajuste Montoro’. Ahora somos el farolillo rojo, pero es el único que nos alumbra, mientras el Banco Central Europeo recomienda retrasar la edad de jubilación para afrontar el envejecimiento de la población activa hasta llegar a los 67 años, que son 23 menos de los que tengo yo ahora.

Seguir es una de las bellas artes, pero tiene escasos seguidores. Jordi Turull se presentó al Supremo sin conseguir ser elegido presidente de la Generalitat. El plan del independentismo ha fracasado nuevamente, pero si el sombrío candidato sigue insistiendo se verá obligado a cederle la palabra a todos los catalanes, no únicamente a los que piensan como él y, posteriormente, tendrá que consultar a los demás españoles. El independentismo ha retornado a la senda que le condujo hasta no llegar a ninguna parte. Carles Puigdemont sigue con su terca aspiración de ser investido telemáticamente. «Que sea lo que Dios quiera, que nunca será nada bueno», que dicen los creyentes decepcionados. El malencarado Turull tiene la palabra, pero no es solo suya.