exigencias

El futuro admite esperas, pero los grupos que actúan en Cataluña para imponer la secesión tienen prisa. Se la han contagiado incluso a Rajoy, que pide una solución rápida a la crisis del PP por Cifuentes. Mientras, Ciudadanos amenaza con votar junto a Podemos y PSOE si la presidenta no dimite. Hoy regresa don Mariano a Madrid, después de su veloz viaje, y se va a encontrar las cosas un poco peor que cuando las dejó, ya que no se arreglan en su corta ausencia. Un juez de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención de dos miembros de los llamados Comités de Defensa de la República, que se impacientan para imponer el desguace después del referéndum ilegal de 1 de octubre. De momento la sangre no llega al río de los acontecimientos, pero los embalses están llenos.

Hay en Cataluña cortes de carreteras y sabotajes. La Guardia Civil, que los distraídos dioses la conserven, ha lanzado la 'operación Cadera', más conocida por 'CDR', ya que vivimos en lo que Dámaso Alonso bautizó como «el siglo de las siglas». El asunto primordial sigue siendo que Puigdemont siga prófugo o que Alemania nos lo devuelva. Tendría que ingresar en prisión al mismo tiempo que sus pies pisen suelo español.

Si los alemanes deciden mandarnos a Puigdemont a portes pagados o contra reembolso el barullo catatalán seguirá aumentando en la misma medida en que la esperanza de muchos españoles decrece. Si a don Carles se le sienta en el banquillo sólo por malversación de caudales se levantará muy pronto, porque es un culo de pésimo asiento. Llarena tiene la palabra y no debe consentir que se la quite nadie. España sigue siendo una nación europea jurídicamente ordenada, a pesar de estos desórdenes.