un excelente final

Woman to woman fue contratado en noviembre, mucho antes de que se hablara del tema de las mujeres en los festivales de música. El grupo va a llamar la atención. Conozco a todas y todas han estado tocando aquí. La trompetista es excelente, fuera de lo normal, la clarinetista es buenísima, la saxofonista también, la contrabajista gira con Pat Metheny, etc... Repasando una a una a quienes están en el proyecto uno se da cuenta de que son unas intérpretes excelentes. No dudé en que tenían que venir.

En la segunda parte tendremos al grandísimo Rubén Blades. La gente discute si lo que hace es o no es jazz. A mí me da un poco lo mismo. Porque yo he sido muy estricto con esto, nadie puede decir que nosotros hayamos programado músicas que no sean jazz. Hemos sido siempre muy meticulosos. Prefiero prescindir de este debate porque es lo de menos. Rubén me avisó de que iba a hacer esta gira corta por España y yo no dudé en que lo queríamos aquí. También me hace mucha ilusión que en el ciclo de Jazz del Siglo XXI tengamos a Theo Crocker; primero porque es nieto de quien es y porque me han hablado muy bien de él.